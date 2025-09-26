Impallinato dal compagno di battuta. Grande mobilitazione dei soccorsi

C’è stata una massiccia mobilitazione delle squadre di soccorso nella tarda mattinata di ieri dopo il primo l’allarme per un cacciatore ferito al volto da un colpo di fucile che sarebbe stato esploso da un compagno di battuta. Poi, con il trascorrere delle ore, l’allarme si è ridimensionato.

Da quanto è stato possibile capire, e in base a una prima ricostruzione, l’uomo, 70 anni, della provincia di Pistoia, sarebbe stato raggiunto al volto da una rosa di pallini esplosa dal fucile del compagno durante una battuta di "caccia alla penna" alla Croce Arcana.

Il colpo sarebbe stato esploso verso il monte e i pallini avrebbero raggiunto il settantenne, uno di questi si sarebbe pericolosamente conficcato vicino a un occhio e da qui l’immediato allarme del compagno di battuta ai soccorsi. La mobilitazione quindi è stata massiccia e sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Stazione di Cutigliano, per tutti gli accertamenti di legge, e la squadra della Misericordia di Cutigliano. L’allarme aveva raggiunto anche il Soccorso Alpino, poi rientrato perchè l’intervento dei volontari non era più necessario.

Era stato allertato anche l’elicottero Pegaso, ma la visibilità scarsissima, e le nuvole basse, ne avrebbero impedito l’atterraggio sul posto e quindi anche l’allarme per elisoccorso è rientrato, visto che le condizioni del crinale erano impraticabili.

Le squadre, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno stabilizzato, immobilizzato e trasportato a braccia in barella fino all’ambulanza che attendeva lungo la strada, e da lì l’uomo è stato trasportato a valle per essere poi affidato al personale del pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Le sue condizioni, da quanto abbiamo appreso, non desterebbero particolari preoccupazioni.

L’incidente è avvenuto nella porzione di territorio che si trova sopra le piste da sci, tra la parte superiore delle piste e il crinale e dove, dopo l’apertura della stagione, i cacciatori si appostano per la caccia ai volatili.

L’incidente di ieri, con la grande mobilitaziione delle squadre dei soccorritori che ne è derivata, ha sconvolto la tranquillità della mattinata di un giorno infrasettimanale dove le presenze alla Doganaccia, in questo periodo, sono ridotte al minimo.

