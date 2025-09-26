La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Pistoia
CronacaInvestimento per la dignità. Rinascono le case popolari
26 set 2025
DANIELA GORI
Cronaca
Investimento per la dignità. Rinascono le case popolari

Quattrocentomila euro per ristrutturare Il palazzo di via San Lorenzo. Le risorse sono tutte della Società di edilizia sociale. Presentato il progetto.

Il presidente Sensi, la signora Graziana Campailla e il sindaco Romiti

Sarà finalmente ristrutturato il palazzo di edilizia residenziale pubblica di via San Lorenzo, da tempo ridotto a un fabbricato fatiscente e degradato. Il progetto è stato presentato ieri mattina dal presidente della Spes (società pistoiese edilizia sociale) Riccardo Sensi e dal sindaco Gabriele Romiti. L’intervento, approvato dal Lode Pistoiese e con il via libera della Regione Toscana, è stato proposto dalla Spes e sarà interamente finanziato con risorse della società di edilizia sociale per oltre 400 mila euro. "Entro l’autunno sarà individuata la ditta per l’affidamento dei lavori e poi sarà aperto il cantiere a primavera – ha dichiarato Sensi –quando la stagione sarà migliore per porre i ponteggi e cominciare i lavori". La ristrutturazione prevede il completo rifacimento delle facciate, della copertura dello stabile, e la sostituzione di tutti gli infissi e delle caldaie dei singoli appartamenti.

"L’investimento di 400mila euro fa parte del parziale reimpiego dei fondi che i Comuni nel 2022 hanno versato alla Spes a titolo di ricapitalizzazione – prosegue Sensi – e dimostra come queste risorse, con il meccanismo dei Por (Piani operativi di reinvestimento), vengano utilizzate dalla Spes per il recupero e la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica che hanno bisogno di urgenti lavori per riportare a dignità la condizione dell’abitare delle persone. Un intervento del tutto simile partirà anche a Massa e Cozzile". Il progetto e la direzione lavori saranno a cura dell’Ufficio tecnico della Spes, e se ne occuperanno Roberto Gai, (ingegnere progettista e direttore dei lavori) e Leonardo Lavoratti (geometra responsabile del procedimento). E’ un intervento atteso da tempo, viste le condizioni di precarietà dello stabile, che risale al 1965, è composto da 4 alloggi e ospita attualmente una quindicina di persone. "Ci sono grosse crepe nei muri che ci fanno preoccupare per la stabilità del palazzo e la nostra sicurezza – ha spiegato Graziana Campailla, una inquilina – è pericoloso anche per chi passa di fuori perché cadono calcinacci e pezzi di intonaco, infatti è stato messo il nastro rosso per segnalare dove non bisogna passare". I lavori comunque saranno svolti per la maggior parte esternamente con i ponteggi e gli inquilini potranno rimanere ad abitare all’interno degli appartamenti. "E’ un dovere dell’amministrazione comunale e della Spes essere vicini alle persone in difficoltà", ha commentato il sindaco. A Quarrata ci sono più di cento alloggi popolari, abitati al 90 per cento da famiglie di cittadinanza italiana, e che vengono assegnati secondo criteri prestabiliti.

Daniela Gori

