Investimento per la dignità. Rinascono le case popolari

Sarà finalmente ristrutturato il palazzo di edilizia residenziale pubblica di via San Lorenzo, da tempo ridotto a un fabbricato fatiscente e degradato. Il progetto è stato presentato ieri mattina dal presidente della Spes (società pistoiese edilizia sociale) Riccardo Sensi e dal sindaco Gabriele Romiti. L’intervento, approvato dal Lode Pistoiese e con il via libera della Regione Toscana, è stato proposto dalla Spes e sarà interamente finanziato con risorse della società di edilizia sociale per oltre 400 mila euro. "Entro l’autunno sarà individuata la ditta per l’affidamento dei lavori e poi sarà aperto il cantiere a primavera – ha dichiarato Sensi –quando la stagione sarà migliore per porre i ponteggi e cominciare i lavori". La ristrutturazione prevede il completo rifacimento delle facciate, della copertura dello stabile, e la sostituzione di tutti gli infissi e delle caldaie dei singoli appartamenti.

"L’investimento di 400mila euro fa parte del parziale reimpiego dei fondi che i Comuni nel 2022 hanno versato alla Spes a titolo di ricapitalizzazione – prosegue Sensi – e dimostra come queste risorse, con il meccanismo dei Por (Piani operativi di reinvestimento), vengano utilizzate dalla Spes per il recupero e la manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia pubblica che hanno bisogno di urgenti lavori per riportare a dignità la condizione dell’abitare delle persone. Un intervento del tutto simile partirà anche a Massa e Cozzile". Il progetto e la direzione lavori saranno a cura dell’Ufficio tecnico della Spes, e se ne occuperanno Roberto Gai, (ingegnere progettista e direttore dei lavori) e Leonardo Lavoratti (geometra responsabile del procedimento). E’ un intervento atteso da tempo, viste le condizioni di precarietà dello stabile, che risale al 1965, è composto da 4 alloggi e ospita attualmente una quindicina di persone. "Ci sono grosse crepe nei muri che ci fanno preoccupare per la stabilità del palazzo e la nostra sicurezza – ha spiegato Graziana Campailla, una inquilina – è pericoloso anche per chi passa di fuori perché cadono calcinacci e pezzi di intonaco, infatti è stato messo il nastro rosso per segnalare dove non bisogna passare". I lavori comunque saranno svolti per la maggior parte esternamente con i ponteggi e gli inquilini potranno rimanere ad abitare all’interno degli appartamenti. "E’ un dovere dell’amministrazione comunale e della Spes essere vicini alle persone in difficoltà", ha commentato il sindaco. A Quarrata ci sono più di cento alloggi popolari, abitati al 90 per cento da famiglie di cittadinanza italiana, e che vengono assegnati secondo criteri prestabiliti.

Daniela Gori