Premio per lo sport. Tutti i nomi

Una giornata di grande sport quella in programma domenica 12 ottobre a Cutigliano in occasione del 28° Premio per lo sport e 2° Trofeo Fabio Danti, organizzato dall’associazione Fabio Danti con il patrocinio del Comune di Abetone Cutigliano e dell’Aci. Il programma prevede alle 9 il benvenuto agli ospiti e il ritrovo delle vetture storiche in piazza Catilina, mentre alle 12.30, nella sala consiliare del Palazzo dei Capitani della Montagna, si terrà la cerimonia di assegnazione dell’edizione numero 28 del Premio per lo sport e del 2° Trofeo Fabio Danti.

Saranno premiati, spiegano gli organizzatori, Elisa Di Francisca (pluricampionessa olimpica e del mondo di scherma, in foto), Riccardo Magrini (ex ciclista e commentatore tv), Tonino Raffa (giornalista Rai e storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’), il pluricampione europeo della montagna Simone Faggioli, il pilota automobilistico Ricky Braconi, il giornalista di Autosprint Mario Donnini, la giovane promessa dello sci Paride Iozzelli, l’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, il campione di pugilato a mani nude Jacopo Pallotta, il pilota del Campionato del mondo Endurance Riccardo Pera, il motociclista pluricampione del mondo Enduro Mario Rinaldi, il giornalista di ‘Tuttorally’ Gianni Tomazzoni, l’ex calciatore del Torino Giovanni Toschi, l’ex pilota F1 e opinionista tv Davide Valsecchi e Michela Vivaldi, giovane promessa dello sci e protagonista di fair-play.

Al termine della cerimonia di premiazione si terrà il pranzo di gala alla Doganaccia, a La Grande Baita, con trasferimento in funivia da Cutigliano. Per informazioni sulla giornata è possibile telefonare al 338.5306066.

D.C.