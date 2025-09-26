La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Pistoia
CronacaEcco "Terre irriducibili". Due giorni per la pace
26 set 2025
LINDA MEONI
Cronaca
  Ecco "Terre irriducibili". Due giorni per la pace

Ecco "Terre irriducibili". Due giorni per la pace

Il focus del festival organizzato da Non una di meno è dedicato alla Palestina. Un weekend di incontri, dibattiti e arte: "Rafforziamo la solidarietà dal basso".

Un’iniziativa di Nudm (archivio)

Il discorso popolare di pace è lontano dall’interrompersi e il movimento che l’accompagna continua ovunque e anche a Pistoia dove, ad opera di Non una di meno, arriva "Terre irriducibili - Sorellanze per una Palestina libera, una due giorni (sabato 27 e domenica 28 settembre) negli spazi di Ettaro in via Montesecco della Vergine dedicata alla Palestina. La prospettiva proposta dal festival è di tipo femminista e anticoloniale, a partire da ragionamenti e analisi politiche che s’intrecciano a pratiche di solidarietà, arte e socialità. "Con questa due giorni – spiegano da Non una di meno – vogliamo creare spazi pubblici di parola e organizzazione. Vogliamo tenere insieme saperi e pratiche, creare connessioni tra realtà di ricerca, mondo sanitario, attivismo e cittadinanza. Terre Irriducibili è il luogo in cui ragionare insieme, discutere, costruire richieste concrete da rivolgere alle istituzioni e rafforzare la rete di solidarietà dal basso".

Il festival inizia domani alle 11 con Layla Hassan (Qumi), Mediterranea Pistoia e Federico Ciani (Action Research for CO-development) in dialogo a proposito di resistenza. Alle 15 il focus vira sulla situazione sanitaria a Gaza e del "genocidio riproduttivo" con Emanuela Bavazzano (Sanitari x Gaza) e Amal Khayal (CISS–Cooperazione Internazionale Sud Sud, in collegamento da remoto). Alle 17.30 Tamara Taher e Mjriam Abu Samra (da remoto), autrici di Ritorno a Gaza, con la ricercatrice Ndack Mbaye aprono al tema del femminismo anticoloniale. Dalle 20 cena e musica. La domenica si torna in marcia, con il corteo in partenza alle 10 da piazza San Francesco e arrivo in piazza della Resistenza; poi, alle 15, ritorno Ettaro per parlare di "Come agire contro oppressione e genocidio" con ex-GKN, Un Ponte Per (comitato toscano), Mediterranea Pistoia, Stefano Portelli (ricercatore) e Operazione Colomba. Dalle 17 laboratorio dadaista a tema Palestina, cui seguirà alle 19.30 la proiezione di corti palestinesi e infine cena e musica. Nella due giorni saranno raccolte donazioni destinate all’asilo palestinese di Belt Reema a Ramallah, in collaborazione con il Comitato Pistoiese per la Palestina. In caso di pioggia la maratona si svolgerà al Circolo Arci Hochiminh. Info sui canali Nudm.

