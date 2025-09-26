Ecco "Terre irriducibili". Due giorni per la pace

Il discorso popolare di pace è lontano dall’interrompersi e il movimento che l’accompagna continua ovunque e anche a Pistoia dove, ad opera di Non una di meno, arriva "Terre irriducibili - Sorellanze per una Palestina libera, una due giorni (sabato 27 e domenica 28 settembre) negli spazi di Ettaro in via Montesecco della Vergine dedicata alla Palestina. La prospettiva proposta dal festival è di tipo femminista e anticoloniale, a partire da ragionamenti e analisi politiche che s’intrecciano a pratiche di solidarietà, arte e socialità. "Con questa due giorni – spiegano da Non una di meno – vogliamo creare spazi pubblici di parola e organizzazione. Vogliamo tenere insieme saperi e pratiche, creare connessioni tra realtà di ricerca, mondo sanitario, attivismo e cittadinanza. Terre Irriducibili è il luogo in cui ragionare insieme, discutere, costruire richieste concrete da rivolgere alle istituzioni e rafforzare la rete di solidarietà dal basso".

Il festival inizia domani alle 11 con Layla Hassan (Qumi), Mediterranea Pistoia e Federico Ciani (Action Research for CO-development) in dialogo a proposito di resistenza. Alle 15 il focus vira sulla situazione sanitaria a Gaza e del "genocidio riproduttivo" con Emanuela Bavazzano (Sanitari x Gaza) e Amal Khayal (CISS–Cooperazione Internazionale Sud Sud, in collegamento da remoto). Alle 17.30 Tamara Taher e Mjriam Abu Samra (da remoto), autrici di Ritorno a Gaza, con la ricercatrice Ndack Mbaye aprono al tema del femminismo anticoloniale. Dalle 20 cena e musica. La domenica si torna in marcia, con il corteo in partenza alle 10 da piazza San Francesco e arrivo in piazza della Resistenza; poi, alle 15, ritorno Ettaro per parlare di "Come agire contro oppressione e genocidio" con ex-GKN, Un Ponte Per (comitato toscano), Mediterranea Pistoia, Stefano Portelli (ricercatore) e Operazione Colomba. Dalle 17 laboratorio dadaista a tema Palestina, cui seguirà alle 19.30 la proiezione di corti palestinesi e infine cena e musica. Nella due giorni saranno raccolte donazioni destinate all’asilo palestinese di Belt Reema a Ramallah, in collaborazione con il Comitato Pistoiese per la Palestina. In caso di pioggia la maratona si svolgerà al Circolo Arci Hochiminh. Info sui canali Nudm.