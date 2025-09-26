Il Pistoia Blues Festival pronto al via. Già ufficiale l’affidamento a Tafuro

Con largo anticipo rispetto agli ultimi anni, in modo da garantire sicuramente maggior stabilità agli organizzatori, la delibera di Giunta comunale che risale alla scorsa settimana ha già ufficializzato l’affidamento dell’edizione 2026 del "Pistoia Blues Festival" all’associazione "Blues In" presieduta da Giovanni Tafuro. Un passo in avanti reso possibile anche grazie alla novità introdotta, in maniera stabile, dal giugno 2024, quando è diventato definitivo il contributo ministeriale continuativo, e annuale, di 250mila euro dopo che il "Pistoia Blues Festival" è stato inserito fra le rassegne musicali tradizionali del panorama nazionale. Un problema, però, resta di base: passano gli anni, ma ancora non si riesce ad arrivare alla progettazione, e pubblicazione, di un bando pluriennale che possa garantire ancora più stabilità, e progettualità, al "Blues" perché soltanto con assegnazioni che vanno oltre i dodici mesi (per intendersi dai 5 anni in su) si può pensare di fare anche investimenti più strutturali.

Del resto, questo passaggio lo si legge direttamente all’interno della delibera: "Visto che è ancora in corso, da parte degli Uffici comunali, la valutazione di nuove strategie per mettere in atto l’individuazione del soggetto a cui affidare l’organizzazione e la gestione pluriennale del festival, si ritiene quindi opportuno reiterare per l’anno 2026 le modalità amministrative già utilizzate per l’edizione 2025, che hanno comunque garantito l’efficace programmazione e il corretto svolgimento del festival" è scritto testuale. Nel progetto presentato da "Blues In", però, non ci sarà soltanto la parte strettamente concertistica, visto che in parallelo dovranno essere organizzati anche tutti gli altri eventi collaterali al Festival ma che, col passare del tempo, stanno diventando essi stessi una piacevole tradizione: talk, incontri con gli autori, presentazioni, dialoghi a tema con un occhio di riguardo anche alle band italiane e locali pronte lo stesso a salire sul palco di piazza Duomo. Un programma, quello dell’edizione 2026, che sarà rivoluzionato rispetto al solito perché la nostra città, dal 9 al 17 luglio, ospiterà "Eurogym" diventando un punto di riferimento per otto giorni a livello internazionale della ginnastica con venti nazioni rappresentate, e quindi, giocoforza, i concerti inizieranno già nel mese di giugno con il palco, e le tribune, che saranno installati ancora prima del solito. Di contro, con lo smontaggio, previsto proprio dal 17, si accorceranno ulteriormente i tempi per l’allestimento della pista per la Giostra dell’Orso affinché sia pronta, già dal 22, per ospitare le prove dei rioni. A questo punto, già dal prossimo mese ci potrebbe essere da aspettarsi qualche ufficializzazione importante in vista dell’edizione 2026 del "Blues": il programma definitivo dovrà essere presentato e approvato entro la fine del prossimo marzo per poi andare a sbloccare i 250mila euro di fondo ministeriale.

