La prevenzione ora passa attraverso il salone del parrucchiere

Dal parrucchiere non solo per la bellezza, ma anche per prendersi cura della salute, cercare di prevenire disturbi e patologie, conoscere associazioni impegnate in ambito sanitario e dare loro un sostegno. Il salone dei parrucchieri Francesco Marzi e Chimena Bargiacchi apre le porte per incontri gratuiti dedicati alla salute e alla prevenzione. Il progetto si chiama "Apriamo le porte del salone alla #salute e alla #prevenzione" e prevede una serie di incontri con medici, associazioni ed enti no profit, gratuiti e aperti a tutti. Il primo è domani, giovedì 18 ottobre alle ore 18, con la dottoressa Bianca De Santis, nutrizionista che parlerà di alimentazione e capelli. Giovedì 24 ottobre (ore 18) incontro con Lilt Pistoia, Lega italiana per la lotta contro i tumori. Martedì 5 novembre (ore 18) incontro con Airc-Fondazione per la ricerca sul cancro e giovedì 7 novembre (ore 18) con Aism-Associazione italiana sclerosi multipla. Venerdì 8 novembre (ore 17.30) incontro con l’associazione Voglia di vivere e giovani donne colpite da tumore al seno. Tutti gli incontri saranno nel salone "Il sorriso dello stile" di via Roma.

"Siamo uno dei pochissimi saloni in Italia ad aver promosso questo tipo di iniziativa – fa sapere Francesco Marzi –. Sono giornate organizzate nel nostro negozio di via Roma 139 ad Agliana, gratuite, aperte alle clienti, ma anche a chi non è cliente. Saranno presentate le associazioni, i loro servizi e si parlerà di prevenzione e salute. Nei giorni successivi all’incontro nel salone, noi proporremo a ogni cliente un trattamento per capelli per un costo massimo di dieci euro, che la cliente potrà liberamente effettuare, l’intero importo del trattamento sarà devoluto all’associazione che è intervenuta nei giorni precedenti". Agli appuntamenti già annunciati ne seguiranno altri e sono previste anche delle giornate "a distanza" in collaborazione con la Fondazione Umberto Veronesi (in programma per il 19 e 23 novembre) per devolvere offerte anche a questa Fondazione. Previsto anche un incontro sull’osteoporosi (il 29 novembre alle 18) con la dottoressa Edy Biancalani, ortopedico.

Piera Salvi