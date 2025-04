"La prevenzione in cartella", il progetto Anmil per gli studenti

Tanta partecipazione e interesse da parte degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Mario Nannini di Vignole all’evento "La prevenzione in cartella" che si è svolto presso l’Auditorium della Banca Alta Toscana di Vignole, per parlare delle attività del Dipartimento della prevenzione e benessere nelle scuole. Organizzata dal Responsabile della Commissione tecnica Malattie e tumori professionali Anmil Regionale Daniele Manetti, la mattinata ha portato all’attenzione degli studenti l’importanza di adottare stili di vita sani, fornendo loro informazioni sulle corrette modalità di svolgimento di attività quotidiane. Durante l’incontro sono stati trattati temi di grande rilevanza sulla tutela dell’ambiente e della salute, illustrando le iniziative del Dipartimento impegnato sul fronte scuola per il benessere dei giovani. Qualità dell’aria e come garantirne un buon livello all’interno delle aule, prevenzione alimentare, attività fisica e salute nei contesti scolastici e di conseguenza nei luoghi di lavoro sono stati alcuni degli argomenti che hanno riscosso maggiore interesse tra le circa 120 persone tra alunni e insegnanti in platea. Inoltre, sono stati forniti suggerimenti per un utilizzo più consapevole del cellulare.

"In prossimità delle celebrazioni il 28 Aprile della Giornata Mondiale per della Sicurezza e Salute sul Lavoro, il cui insegnamento nelle scuole è divenuto obbligatorio - ha spiegato Daniele Manetti - questa occasione di incontro assume un valore aggiunto per mantenere alta l’attenzione sull’argomento. Infatti da tempo ci proponiamo di essere un laboratorio tecnico avanzato a vantaggio della tutela di tutti i cittadini. Pensiamo che ogni azione fatta nell’ottica di promozione della salute sia importante - ha concluso Manetti - e che giornate come questa durante la quale abbiamo avuto l’opportunità dialogare con alunni e insegnanti possano rafforzare la sinergia tra il mondo della scuola e gli altri attori". All’incontro sono intervenuti per il Dipartimento di Prevenzione del’Asl Toscana Centro il direttore Luigi Mauro, insieme ai rappresentanti di ciascun servizio, nonché il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti con l’Assessore Mariavittoria Michelacci.