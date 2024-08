La polemica sul bilancio. Torresi replica a Del Fante: "Affermazioni irresponsabili"

"Diecimila euro in meno sul capitolo Centri estivi per minori prestazioni di servizi, possono sembrare un taglio, in realtà sono una minore entrata". L’assessore al bilancio Ambra Torresi interviene con chiarimenti sulle variazioni di bilancio che hanno suscitato le critiche del Pd. "Tali risorse - spiega Torresi -, come ben si comprende dal nome del capitolo, sono costituite da un contributo statale e più precisamente sono erogate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, pertanto ad una minore entrata deve necessariamente corrispondere una minore uscita. Ad onor del vero – prosegue -, questa amministrazione ha potenziato e qualificato i centri estivi, è dimostrabile attraverso i passati bilanci e quello del corrente esercizio".

Sull’annualità 2024, per i Centri estivi per minori, Torresi riferisce che la cifra a carico del Comune è di 53.200 euro e diecimila euro come contributo statale. "Con 63.200 euro in totale dedicati ai Centri estivi – rileva Torresi -, penso sia quantomeno irresponsabile affermare che l’amministrazione aglianese taglia su queste attività. Inoltre - prosegue -, ogni anno, agli alunni residenti ad Agliana, frequentanti i Centri estivi, viene offerta gratuitamente la refezione scolastica per tutto il periodo di frequenza".

Sulla diminuzione di 41.000 euro sul capitolo Società della salute pistoiese: "Si precisa - afferma Torresi - che nessun servizio svolto dalla Società della salute per i cittadini aglianesi si interromperà o sarà depotenziato. La Società della salute, come da atti di indirizzo dell’assemblea dei soci che la costituiscono, gestisce il Centro affidi, le Rsa e molta dell’attività socioassistenziale territoriale, a fronte di risorse trasferite dai vari Comuni partner. Il Comune di Agliana risulta essere virtuoso rispetto ai trasferimenti annuali della propria quota parte a favore della Sds e continuerà ad esserlo, garantendo lo svolgimento dei servizi da essa gestiti".

Infine, sul taglio alla manutenzione straordinaria dei cimiteri, l’assessore precisa che è un titolo diverso da ciò che riguarda il sociale e informa: "E’ prevista una maggiore spesa di 8.000 euro per il 2024, la previsione di tagli per il 2025-2026 non è definitiva, per cui non vi è nessuna riduzione accertata ed effettiva".

Piera Salvi