La poesia di Baudelaire trasformata in danza con il collettivo Balletto Civile diretto da Lucenti

Un corpo a corpo tra la danza e l’atto poetico, quale possibile riscrittura del mondo: è ciò che si compie nell’ambito di "Les Fleurs-Atto performativo per corpi reali", appuntamento con la danza in cartellone per stasera, giovedì 5 dicembre (ore 20.45) al Funaro di Pistoia, prima data toscana per il collettivo di performers Balletto Civile con la regia e coreografia di Michela Lucenti. Riprendendo il noto titolo dell’opera di Baudelaire, Lucenti si concentra sul linguaggio poetico e sul suo impatto rivoluzionario sul corpo e si avvicina alla poesia, universo che sfrutta parole che evocano continue immagini, che permettono alla danza di liberarsi come un geyser. Sei le figure in scena che rappresentano le tematiche cardine: il poeta, la bellezza, il tempo, la noia, l’esilio, la rivolta, la ferita, la città, e infine la poesia stessa. Lo spazio scenico accoglie i personaggi come in un’unica installazione luminosa e sonora, dove i corpi producono immagini forti, prorompenti. "L’artista – spiega Balletto Civile – riesce a vedere tutto ciò che è meraviglioso, ma non può non sentire sulla sua pelle anche il terribile del mondo. Baudelaire è il primo poeta contemporaneo che ha registrato sulla sua pelle non solo l’altezza, ma anche il sacrificio e la meschinità al quale è sottoposto l’artista, facendo di questa riflessione un’opera d’arte". Sul palco Maurizio Camilli, Michela Lucenti, Alessandro Pallecchi, Gianluca Pezzino, Emanuela Serra, Francesca Zaccaria e con Francesco Gabrielli, con la drammaturgia Maurizio Camilli, Michela Lucenti, Emanuela Serra. Biglietti disponibili alla biglietteria del Manzoni (aperta oggi dalle 16 alle 19) o del Funaro a partire dalle 19.45 di stasera.

l.m.