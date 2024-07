La Pistoiese sistema il pacchetto quote. Ora è caccia alla ciliegina per l’attacco

E adesso che sono arrivati anche gli under, in casa Pistoiese il gioco inizia a farsi interessante. Nella giornata di ieri la società arancione ha ufficializzato l’arrivo di ben sei under che ricopriranno un ruolo fondamentale alla luce dell’obbligo di impiego di tre quote nella prossima stagione. Assieme ai tre che erano già in rosa, Lagonigro, Grilli e Prosen, il reparto giovani conta attualmente nove elementi, un numero congruo per affrontare una stagione lunga e impegnativa come quella che attenderà la Pistoiese.

Due i difensori, entrambi classe 2006, che vanno a completare il pacchetto arretrato. Il primo è Raffaele Cuomo, proveniente dalla Fiorentina Under 18 di cui è stato il capitano nell’ultima stagione sportiva, l’altro invece risponde al nome di Matteo Morra, cresciuto nelle giovanili di Reggina e Palermo e impegnato con la Primavera rosanero nel campionato scorso. Forze fresche sulla fascia sinistra col mancino naturale Vito Di Benedetto, classe 2004, proveniente dal Monopoli. Col club pugliese lo scorso anno ha debuttato tra i professionisti, prima di passare al Nardò nella seconda parte della stagione mettendo referto tredici presenze. A dare una mano sulle corsie laterali ci sarà anche l’argentino, classe 2006, Juan Ignacio Casari Bertona. Ala dalle spiccati doti offensiva, proviene dalla Spal con cui ha giocato nove gare nella stagione 2023/2024.

In arancione arrivano anche Davide Balleello e Samuele Diodato, entrambi nati nel 2005. Il primo è un attaccante puro che ha siglato quattro gol con la Vigor Senigallia nello scorso campionato, il secondo invece è un jolly di centrocampo già visto lo scorso anno alla Pistoiese. Nonostante la giovane età in carriera ha già ricoperto il ruolo di mezzala, di trequartista e di esterno di centrocampo, mostrando grande capacità di disimpegnarsi in ogni settore del terreno di gioco.

In vista della partenza per il ritiro, Giacomarro potrà quindi contare su un organico completo in ogni reparto, anche se non è escluso anche la società possa intervenire ulteriormente inserendo un paio di ulteriori pedine all’interno dello scacchiere arancione. Una di queste potrebbe essere l’esperto Manuel Pucciarelli, che lo scorso anno ha giocato in Serie C con la Vis Pesaro e vanta un importante curriculum tra Serie A e Serie B. Il suo arrivo darebbe ulteriore peso all’attacco della Pistoiese, ma secondo le ultime indiscrezioni la trattativa non è ancora decollata e saranno decisive le novità dei prossimi giorni.

Michele Flori