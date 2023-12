La neve ha imbiancato la montagna. Tanti sciatori, famiglie e turisti

Dopo giorni con gli occhi al cielo e dita incrociate finalmente è arrivata. E con lei anche la speranza di un buon inizio di stagione invernale. Dopo quelle dei giorni scorsi anche ieri la dama bianca ha deciso di scendere a fiocchi ad Abetone. E lo ha fatto per tutta la giornata, a tratti anche intensamente. E così salendo verso il passo già da Pianosinatico il paesaggio comincia a diventare candido, in una escalation di bellezza invernale da cartolina chilometro dopo chilometro. Dal cielo la neve, da valle i turisti. Già dalle prime ore della mattina la piazza del capoluogo montano ha iniziato a riempirsi di auto e di persone i bar, in cerca di una calda colazione ristoratrice. Temperature intorno allo zero, neve e vento, non hanno impedito i sorrisi sui visi pigmentati di bianco dei turisti. Che fosse per una semplice passeggiata per godersi i paesaggi imbiancati o per affrontare le prime piste innevate, un buon numero di persone ha scelto di salire sulla montagna pistoiese in questo 8 dicembre dell’Immacolata. Dando così modo a quei bar e ristoranti aperti di poter vivere la prima vera giornata lavorativa invernale.

C’era chi è venuto da Montespertoli, come due amiche senza l’intenzione di mettersi gli sci ai piedi ma con la voglia di godersi la neve in piazza, alla ricerca di qualche intrattenimento. Come una coppia che da Livorno non ha resistito al richiamo della dama bianca e ha portato per una giornata il cagnolino Cocò a giocare sulla neve. E certamente non sono mancati i tanti sci club, con persone arrivate anche da Siena, che non si sono fatti sfuggire la possibilità di dominare le piste innevate e senza caos. Professionisti e tanti piccoli sciatori hanno animato le discese con serpentoni coordinati e colorati, offrendo spettacolo per i genitori all’arrivo.

Sono tanti i giovani e le famiglie che hanno scelto il comprensorio turistico di Abetone Cutigliano per questa sola giornata di festa ma anche per l’intero weekend: ragazzi con enormi borse colme di alimenti lasciavano il passo a chi invece portava le valigie in case e alberghi. Indubbiamente quelli di questi giorni saranno momenti perfetti per un accurato rodaggio in previsione delle prossime vacanze natalizie.

Nella piazza di Abetone infatti da ieri, con l’accensione dell’albero, è stato inaugurato anche il mercatino di Natale, che sarà aperto da questo fine settimana e i prossimi a seguire, con anche la casa di Babbo Natale. Prelibatezze culinarie e prodotti del territorio, faranno da contorno a chi vuol portare la sua letterina piena di desideri da realizzare...

La viabilità nella giornata è stata buona, assicurata dal passaggio di mezzi spazzaneve e spargisale che hanno scongiurato possibili disagi stagionali. Polizia stradale e municipale hanno controllato la statale 12 del Brennero per verificare che tutti i veicoli fossero provvisti di gomme termiche o catene da neve, come legge prescrive. Cosa però che purtroppo continua a non inibire i molti che hanno deciso di salire senza dispositivi invernali, causando gli unici disagi sul traffico dovuti a intraversamenti di auto o soste nel mezzo della carreggiata di persone con istruzioni in mano per uno studio istantaneo su come montare correttamente le catene da neve sul proprio veicolo.

