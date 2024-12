La morte contromano. Vittima una giovane madre

CHIESINA UZZANESE

(Pistoia)

È morta schiantandosi contro un altro veicolo mentre percorreva contromano l’autostrada A-11 nel cuore della notte, dopo essere entrata al casello di Chiesina Uzzanese. Daniela Boldrini aveva 47 anni ed era nata a Lucca, dove viveva e lavorava. Il terribile incidente ieri notte intorno all’1.30. Dopo aver percorso appena 500-600 metri, la macchina della donna è andata a finire contro un altro veicolo che stava percorrendo la strada in senso di marcia corretto. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una terza autovettura. Dopo il terribile schianto, il silenzio è sceso nell’area, mentre alcuni automobilisti si sono fermati, paralizzati dalla paura. Sul posto, allertati dal numero unico di soccorso 112, sono arrivati i soccorsi sanitari, con un’ambulanza della Misericordia di Monsummano, gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Montecatini e i vigili del fuoco. I medici e i sanitari, dopo che Daniela Boldrini è stata estratta dalla macchina, hanno compiuto tutte le manovre possibili per rianimarla, ma, ormai, non c’era più nulla da fare.

Le altre due persone coinvolte nell’incidente, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi e sono state ricoverate all’ospedale San Jacopo di Pistoia. I vigili del fuoco hanno lavorato con grande precisione per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente ed evitare che perdite di carburante potessero causare esplosioni, mentre gli agenti della polizia stradale effettuavano i primi rilievi e controllavano la circolazione.

Daniela Boldrini era nata il 24 giugno 1977, viveva con la sua famiglia a San Cassiano a Vico, frazione del comune di Lucca. Uno strazio enorme la sua morte improvvisa: era mamma di tre figli, due femmine e un maschio. Molto conosciuta, in passato era stata segretaria degli studi medici di Sant’Anna in via Pisana a Lucca, sopra la farmacia Martinelli. La salma della donna, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se effettuare eventuali esami del corpo.