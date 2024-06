La montagna deve scegliere. Sfida tra Bacci e Tonarelli

Sono Andrea Tonarelli, nato nel 1990, lista civica "Siamo Abetone Cutigliano" appoggiata da FdI, e Gabriele Bacci, classe 1982, lista civica "Noi di Vivi Abetone Cutigliano", a contendersi la poltrona di primo cittadino del comune di Abetone Cutigliano, uno dei comuni con le percentuali di votanti molto alte, forte di un 71,83% alle comunali del 2021.

"La lista civica Siamo Abetone Cutigliano sostenuta da Fratelli d’Italia– afferma Tonarelli – ha come punto di partenza il decoro urbano e in particolare la cura delle nostre piazze, dei boschi e delle strade che devono essere monitorate costantemente, compreso il taglio dell’erba e pulizia zanelle, ripartendo da un aggiornamento del libro bianco delle strade realizzato nel 2017, così sulla viabilità è fondamentale riprendere le trattative con Provincia e AT rimettendo mano ai tagli che penalizzano il nostro territorio. Sul tema del turismo è per noi centrale la sistemazione degli info point nelle piazze di Abetone, Cutigliano e Pian degli Ontani. Sul tema neve proponiamo un rinnovamento di alcuni impianti, innevamento, accessi per disabili, la costituzione di una società pubblica di gestione. E’ inoltre necessario riportare le squadre di calcio a organizzare ritiri sul nostro territorio e questo sarà possibile con la realizzazione del terzo campo in località Casotti e il recupero della struttura della Coccinella; vogliamo inoltre sviluppare un turismo congressuale che sarà possibile con il recupero del Rondó Priscilla e la realizzazione di una struttura all’Abetone. Il nostro territorio vanta una serie di poli museali che per essere valorizzati hanno bisogno di essere messi in rete tra di loro. Per quanto riguarda la santità due sono le linee fondamentali: riteniamo necessaria la riapertura del pronto soccorso presso l’ospedale di San Marcello e una casa di comunità".

Mentre Bacci controbatte: "Noi di Vivi Abetone Cutigliano manifestiamo, fin dal primo giorno, interesse sulle vicinali dell’ex comune di Abetone, inizieremo entro 30 giorni un dialogo con la Provincia per la strada Casotti-Cutigliano affinché venga sistemata; entro un anno posizioneremo 100mila euro di guardrail nelle strade comunali; entro 2 anni verrà realizzato il recupero della viabilità di Val Sestaione e Val di Luce, entro 4 anni sarà effettivo il recupero della Melo-Doganaccia. Entro 30 giorni sarà stesa la redazione di un progetto esecutivo del trasporto pubblico locale da portare in provincia, entro 45 giorni quello del trasporto scolastico 2024/25. Per quanto riguarda il turismo saremo presenti presso le fiere di settore, entro 7 giorni dall’elezione daremo inizio alla promozione territoriale attraverso canali social e portale turistico comunale, entro 20 giorni sarà avviata la redazione di un programma cartaceo stagionale degli eventi, entro 10 mesi quella di un marchio d’area, entro 2 anni la realizzazione di info point permanenti. Il 19 settembre la presentazione del primo progetto Life Ambiente Natura. Sulla sanità l’immediato sviluppo della neonata casa di comunità a San Marcello, entro un anno realizzazione del semaforo sanitario per eliporto Abetone, entro 2 anni i due ambulatori per specialisti della libera professione, entro 3 anni la realizzazione di corsi di formazione per apparati salvavita per i cittadini, entro 4 anni raggiungimento della qualifica di comune cardio protetto".

Andrea Nannini