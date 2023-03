"La moda è sogno" Una sfilata ricca di talenti

Una serata di spettacolo, di moda, ma anche un’occasione di convivialità, per scoprire il talento dei nostri artigiani, di chi realizza abiti su misura. L’appuntamento è mercoledì 22 marzo, per il ciclo "Il mercoledì della Fortezza", con la serata dal titolo "La Moda è Sogno". Una sfilata di moda, a partire dalle 20.30, preceduta dalla cena nel locale Fortezza 59 (prenotazioni entro lunedì 20 marzo allo: 347-6923910). A realizzare le creazioni che sfileranno sarà la sartoria “Su Misura“ di Merita Kapaj, stilista, modellista e sarta. "Arriva la primavera ed entrano in scena sogni, fiori e colori", spiega la titolare, che è anche l’anima delle attività nella Galleria Nazionale. Ad accompagnare le creazioni sartoriali ci saranno i fiori di AnnaFiori. Il trucco delle modelle è quello professionale della collezione primavera estate di Profumeria Grazia, mentre le acconciature sono realizzate da Karisma, gli occhiali di SoleVista e le foto di Gyonathan Scotellaro. "Le mie mani – spiega Merita – trasformano i vostri desideri in realtà. In questa serata vi proponiamo i colori della primavera, della vita e dell’amore, con eleganza e raffinatezza. Potrete vedere e apprezzare abiti da giorno, da pomeriggio, da sera, da cerimonia".