La minoranza fa il punto su ponti e strade

Torna sotto i riflettori della minoranza consiliare la situazione della viabilità, nel mirino del gruppo guidato da Andrea Tonarelli ci sono le strade provinciali 20 e 37: "La stagione estiva è in arrivo e questo porta con sé l’inizio di una serie di lavori che come gruppo consiliare, monitoreremo e terremo sotto controllo come promesso. Abbiamo legato alcuni nodi al fazzoletto e per noi è fondamentale rispettare la parola data su alcuni temi: in merito alla Sp20 – affonda Tonarelli – è doveroso che inizino i lavori di consolidamento del Ponte dei Mandrini e di quello sul Rio Piatroso. I residenti di Pian di Novello e tutta la Valle del Sestaione devono tornare a circolare liberamente senza limitazioni alcuna, ed è il momento di informare la popolazione e concordare insieme il programma dei lavori e delle eventuali chiusure prima dell’inizio".

Il ponte dei Mandrini ha limitazioni ormai da sette anni e quello sul Rio Piastroso è inaccessibile ai mezzi superiori a 35 quintali da più di due anni, rendendo il paese irraggiungibile ai rifornimenti, ai mezzi spalaneve, a quelli di Alia, ai trasporti pubblici. "Sull’asfaltatura e messa in sicurezza della Sp37 Casotti-Cutigliano – insistono da Siamo AbetoneCutigliano – non ci possiamo permettere di passare un’altra stagione estiva in queste condizioni. Oltre a questo è necessaria la rimozione delle barriere New Jersey e l’ istallazione guard-rail a norma". Passando all’altra situazione, quella della strada che congiunge il paese di Cutigliano con la Statale 66: "Si prosegue con l’asfaltatura della Sp20 da Case Sorana al Volpino, che vive una condizione impraticabile alla quale si aggiunge la necessaria rimozione dei new jersey e l’istallazione di guard-rail dei quali chiediamo un ravvedimento dettagliato sui costi".

A.N.