L’appello: "È il momento di sostenerci"

Oggi, dalle 8 alle 12.30, la Misericordia di Agliana sarà al mercato di San Piero con i propri volontari per raccogliere offerte. Domani, domenica 11 maggio invece, la raccolta delle offerte sarà presso la chiesa di San Niccolò, sempre dalle 8 alle 12. Il governatore della Misericordia, Franco Benesperi, informa che è terminata la distribuzione annuale delle buste alle famiglie aglianesi e ora la Confraternita promuove, ogni fine settimana, la raccolta delle offerte necessarie a sopperire alle innumerevoli spese che quotidianamente affronta, confidando che anche quest’anno i cittadini non faranno mancare il loro sostegno economico, a supporto dell’attività instancabile per i servizi di emergenza-urgenza, ordinari e sociali, per alleviare le difficoltà dei cittadini. Si possono fare donazioni anche utilizzando il bollettino postale inserito nella busta recapitata a casa, oppure a mezzo bonifico bancario sul conto IBAN IT28 S089 2270 3720 0000 0050 064. Le offerte si raccolgono anche nella sede della Confraternita, in Piazzetta della Misericordia, oppure ai gazebo allestiti dai volontari ogni fine settimana in varie località del comune. La Misericordia ricorda che queste sono le modalità per fare le offerte: nessuno è autorizzato a raccogliere denaro porta a porta, per conto della Misericordia. Informazioni sul sito internet, www.misericordiadiagliana.it., o telefonando allo 0574.710225. "Le spese che la Confraternita ha dovuto sostenere in quest’ultimo anno sono state ingenti – evidenzia Benesperi –, per l’aumento dei costi energetici, dei carburanti e dell’indispensabile manutenzione degli automezzi, oltre all’acquisto del materiale sanitario di consumo".

Piera Salvi