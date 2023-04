La Microsoft sceglie il Sestini Per la terza tappa dell’"Edu Day"

L’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini è stato scelto da Microsoft come sede della terza tappa di "Edu day Microsoft" il più grande appuntamento annuale di Microsoft dedicato al mondo della scuola. Martedì 18 aprile, infatti, il Sestini ospiterà l’evento "Edu day on the road", che attraversa l’Italia in quattro tappe, per offrire opportunità di confronto e formazione con esperti del mondo della scuola e della didattica digitale. I primi due eventi si sono svolti a Biella e a Catania, il terzo è al Sestini di Agliana e il quarto si terrà a fine aprile a Potenza. L’essere inserito nelle quattro scuole italiane scelte da Microsoft è una bella soddisfazione per il Sestini che, come spiegano la dirigente scolastica Angela Desideri e la docente Lucia Lavuri (primo collaboratore con funzione di vicario e animatore digitale) dal giugno 2019 è scuola Microsoft e punta molto sull’innovazione tecnologica. I lavori inizieranno alla 14 con la registrazione dei partecipanti, dalle 15 alle 18 workshop, chiusura con aperitivo. Sarà presentato il "Microsoft education transformation framework", una guida olistica rivolta agli esperti del mondo della scuola, con approfondimenti sui quattro pilastri fondamentali: Leadership & Policy, Teaching & Learning, Intelligent Environments e Student & School Success.

L’evento è rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici dell’Italia centrale. Il Sestini mette a disposizione l’auditorium e alcune aule per i vari workshop. Durante questa tappa toscana, Microsoft sarà affiancata da Acer for Education, partner di "Edu day on the road", che metterà a disposizione le proprie competenze ed esperienza e sarà protagonista di un workshop dedicato a come fare leva sulle nuove tecnologie per creare un ambiente educativo e di apprendimento più efficace, sostenendo gli insegnanti nella gestione della classe in modo collaborativo e connesso. Fa parte di "Edu day on the road" anche l’Associazione nazionale presidi, che terrà una sessione speciale rivolta ai dirigenti, dedicata alla gestione e promozione di processi innovativi nella scuola alla luce delle opportunità del Pnrr. "Con Edu day on the road – ha commentato Elvira Carzaniga, direttrice della divisione Education di Microsoft Italia – vogliamo essere vicini a chi dovrà concretizzare questa opportunità storica offerta dal Pnrr: docenti e dirigenti a cui viene chiesto molto e per cui spesso orientarsi è complesso. Vogliamo aiutarli a conoscere il potenziale e i benefici delle nuove tecnologie e assicurarci che le sappiano usare e sfruttare al meglio. Accrescere le competenze digitali di docenti e studenti è la base per la crescita e per il nostro futuro".

Piera Salvi