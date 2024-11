La magia delle Majorettes. Il PalaCarrara ospiterà la Coppa del mondo . Oltre duemila le atlete

PISTOIA

Sabato 9 e domenica 10 novembre il PalaCarrara di Pistoia sarà la casa della Coppa del mondo di Majorette, un’importante manifestazione organizzata dalla Majorettes-Sport World Federation in collaborazione con Anbima Majorettes e col patrocinio del Comune di Pistoia.

Un’occasione unica per vedere all’opera circa 2000 atlete che si sfideranno in qualità di soliste, formazioni in duo, piccole formazioni e gruppi, con bastoni, bandiere, nastri e pom pon, suddivise per età nelle tre categorie cadets, juniors e seniors. Saranno presenti oltre 1.000 delegazioni, suddivise in 30 team provenienti dalle nazioni di Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina e Ungheria.

Un appuntamento a tutti gli effetti di rilievo internazionale e che Pistoia ospiterà per la prima volta a causa dell’indisponibilità del PalaTerme di Montecatini, teatro abituale dell’evento, all’interno del quale al momento sono in corso dei lavori. "Per noi è un piacere e un onore - ha sottolineato l’assessore al turismo del Comune di Pistoia Alessandro Sabella - ospitare una manifestazione così importante. Pistoia si appresta ad accogliere migliaia di majorette provenienti da tutto il mondo insieme ai propri accompagnatori, che avranno l’occasione di conoscere e visitare il nostro territorio. Sarà una vetrina per tutta la città ed un’importante occasione di visibilità per il nostro territorio". Sabella ha poi sottolineato come sia nata una forte sinergia col Comune di Montecatini, che in futuro consentirà di ospitare nelle due città importanti eventi sia sportivi che di altra natura. "Stiamo unendo le forze sia sull’impiantistica sportiva e congressuale che alberghiera per poter, in un futuro prossimo, organizzare congiuntamente grandi eventi. Gli oltre duemila posti letto presenti a Pistoia sommati agli ottomila di Montecatini ci daranno la possibilità di ospitare un importante numero di persone".

Soddisfazione anche da parte di Marco Silvestri, assessore allo sport di Montecatini: "Eventi come questo per noi sono prioritari ed è bello sapere di poter contare su Pistoia per lavorare insieme e fare qualcosa di ancora più grande". Venerdì, alle 17.30, la competizione sarà inaugurata con la presentazione ufficiale nella Sala Maggiore del Palazzo comunale, in piazza del Duomo, mentre la cerimonia di apertura è fissata per sabato mattina alle 10 e quella di chiusura domenica a partire dalle 16.30. "Per Anbima, Majorettes e Bande sono i pilastri costitutivi - ha detto Giampaolo Lazzeri, presidente nazionale Anbima -. Questo nuovo appuntamento mondiale è un’ulteriore tessera di quel mosaico che esalta la valorizzazione del mondo delle Majorettes e ribadisce la collaborazione, ormai storica, con questo territorio, che ha già accolto, al Palaterme di Montecatini, diversi campionati italiani e accoglierà i prossimi stage formativi Anbima Majorettes. La World Cup conferma questa forte intesa dell’Assessore Sabella con la nostra realtà, prima Rete associativa italiana. Fin da subito si è messa in moto la macchina organizzativa, fulcro della promozione e della crescita della formazione Majorettes a livello planetario".

Michele Flori