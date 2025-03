La lotta sul parquet: "Pronti a prendere due giocatori mirati per provare a salvarsi"

"Questo è un posto speciale". Ha iniziato così la conferenza stampa del nuovo presidente del Pistoia Basket, Joseph Mark David. Dopo aver ringraziato per l’accoglienza ricevuta, il primo pensiero di David è per Pistoia e la sua gente: "Qua le persone vivono per il basket". David si è trovato di fronte ad una situazione difficile, diciamo pure paradossale, con una gestione economica ma anche tecnica al limite dell’incredibile. Ron Rowan in undici mesi ha combinato di tutto e di più, a partire dalla cacciata di Nicola Brienza alla girandola di allenatori e giocatori con il risultato di non aver mai trovato la quadra. L’aspetto più assurdo è che Rowan ha sempre tenuto all’oscuro di tutto i soci americani, che non erano a conoscenza di questo caos. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, una squadra che solo nelle ultime settimane è diventato un gruppo ma che proprio a causa dei disastri tecnici compiuti dell’ex presidente si trova ad avere un roster senza equilibrio e con grossi limiti. I giocatori che sono rimasti stanno facendo di tutto e di più per onorare il campionato e provare ad agguantare una salvezza che avrebbe realmente il sapore dell’impresa.

"Rowan ha fatto tanta confusione – prosegue David – ha sbagliato tante cose poi si è messo in una situazione molto difficile con la ciliegina sulla torta del figlio in squadra. Se avessimo vinto qualche partita, le cose potevano anche filare via lisce, ma purtroppo la stagione ha preso una brutta piega". David però non di dà per vinto e ha tutte le intenzioni di fare il possibile per provare a raddrizzare la baracca tanto che la società sta sondando il mercato alla ricerca di un paio di giocatori che possono tornare utile per questo finale di stagione. Pistoia ha ancora un visto da spendere ed un tesseramento per giocatori italiani o comunitari oppure già vistati e, da quanto afferma il presidente, le firme dovrebbero arrivare a breve. "Stiamo guardando i giocatori che ci sono, collegiamente con il direttore sportivo Marco Sambugaro e i coach – ci tiene a sottolineare David – ed è pressoché sicuro che ne prenderemo un paio".

La società c’è e ci crede, insomma. E l’intenzione è quella di continuare ad esserci anche in caso di una eventuale retrocessione in A2. "Non sono io purtroppo a decidere se sarà A1 o A2 ma il campo – dice il presidente biancorosso –: stiamo cercando nuovi giocatori per avere più chance. Se avessimo voluto avremmo potuto anche mandare via tutti i giocatori stranieri, giocare con l’under19, salvare il titolo sportivo e andare in A2. Invece al momento stiamo cercando di fare il massimo, con le risorse che abbiamo, per mantenere la massima serie".

Maurizio Innocenti