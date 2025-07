La lista civica è rimasta senza presidenza

Sono state ridefinite le presidenze delle commissioni consiliari dopo la nascita del movimento civico Attiva, a cui non è andata alcuna presidenza. E per questo, i consiglieri Federico Gorbi, Elisa Lotti e Giulo Shkurtaj non hanno risparmiato critiche a Uniti per Serravalle e al centrosinistra. "A Patrizia La Pietra, di Fratelli d’Italia, è andata la presidenza della commissione bilancio, ad Andrea Basetti, sempre di Fratelli d’Italia la presidenza della cultura e a Silvano Barbasso, del centrosinistra, la commissione lavori pubblici. Avevamo suggerito di riconoscere una presidenza per ogni gruppo, così da coinvolgere tutti. La corrispondenza tra il numero di presidenze e i gruppi in consiglio avrebbe dovuto convincere tutti per una ripartizione in ossequio ai principi di equità e democrazia. Ma il risultato è stato quello di stringere un patto tra la maggioranza stessa e il centrosinistra per lasciare fuori noi. Non possiamo che evidenziare lo stranissimo feeling che si è creato tra la maggioranza Lunardi e il gruppo di centrosinistra". La replica del Pd non si è fatta attendere: "Il gruppo Attiva si pone adesso il problema delle commissioni e del bilanciamento dei poteri, ma dimentica della decisione dell’allora maggioranza, di cui erano parte, di concedere un’unica commissione alla minoranza e negare il ruolo di presidente del consiglio comunale a un componente eletto dalla minoranza per destinarlo a un componente in quota Forza Italia. Con questa maggioranza, al contrario di loro che ne hanno fatto parte per anni, Centrosinistra per Serravalle non ha nulla da spartire. Il gruppo consiliare di centrosinistra aveva, fin dall’inizio di questa legislatura, la presidenza della commissione urbanistica e in questo riassetto, tale presidenza ha semplicemente mantenuto".

Giovanni Fiorentino