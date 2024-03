La Lilt continua la sua crescita. Inaugurati i nuovi ambulatori

Sono stati aperti ufficialmente al pubblico i nuovi ambulatori della Lilt di Pistoia in via Andreini. Dopo l’inaugurazione dello scorso 22 giugno, i nuovi locali, vanno ad ampliare l’offerta di quelli già presenti a fianco che hanno permesso di effettuare nel 2023 oltre 8500 visite di prevenzione e di iniziare il 2024 già con più di 2000 visite. Visite rese possibili dai 30 medici che operano presso la struttura e da quelli che si stanno a loro affiancando grazie all’impegno del nuovo Direttore Sanitario dottor Stefano Bartolini. L’apertura è stata anche occasione per presentare la piattaforma di donazione online, che sarà attiva nelle prossime settimane, all’indirizzo www.dona.liltpistoia.it. L’essersi dotati di una modalità online di donazione fa seguito a quelle finora pervenute finalizzate all’acquisto di nuovi macchinari e per le quali Lilt Pistoia, per voce della sua presidente Giulietta Priami, ha voluto ringraziare sentitamente Svra (nella persona di Marco Geri) per la donazione di un colposcopio, Eleonora Biagioni della Fineco Bank e Fondazione Chiantibanca per il contributo finalizzato all’acquisto di un ecografo Samsung V8 e la signora Luana Nesi per l’acquisto di un defibrillatore.

La piattaforma sarà in grado di gestire contemporaneamente diverse raccolte fondi iniziando da "Metticilafirma", destinata all’acquisto di altri macchinari e strumenti diagnostici. Durante l’apertura sono state illustrate le altre attività che al momento sono portate avanti con l’impegno e la passione collaboratori di Lilt, come il progetto "Dopo tumore" in collaborazione con Lilt - Firenze che amplia il protocollo attivo con Cerion-Ispro per il recupero e il sostegno del paziente oncologico. Questo grazie a un team multidisciplinare composto da due psicologhe, Maria Capo e Francesca Tesi, per sedute di training autogeno e mindfulness, lo psichiatra Simone Pedri, Mario Lissia, nutrizionista e i due operatori Gabriele Finocchiaro (istruttore e maestro di Qi Gong) e Margarita Martinez (arteterapia). Altra attività presentata e prevista per i prossimi mesi sarà la programmazione di camminate ludicosportive che saranno aperte a tutti i Soci Lilt organizzate dal team Ramingo Trek.

Gabriele Acerboni