La Lega chiama gli amministratori: "Vengano a vedere i negozi vuoti"

Una delegazione della Lega si è presentata a Ponte all’Abate per monitorare i lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza della struttura, dopo la chiusura nel mese di giugno. Residenti e commercianti della zona hanno

vissuto, finora, importanti disagi, "c’è bisogno di velocizzare i lavori- afferma il segretario comunale del partito, Gregorio Stiavelli – seppur stiano procedendo in maniera regolare, non ci sono buone speranze di poter

rispettare le scadenze prestabilite, considerando che sono iniziati prima di fine luglio" Stiavelli è stato accompagnato, nella visita, da Cinzia Cerdini, consigliere provinciale. "L’anima del paese – aggiunge il segretario – sta in chi lotta tutti i giorni per dare nuova vita alla zona; seppur il transito automobilistico è pressoché nullo, i commercianti continuano ad avere speranza e forza di reinventarsi, specialmente sotto le feste imminenti, ma il regalo sotto l’albero arriva lo stesso: la Tari, con aumenti significativi, sebbene le attività non abbiano possibilità di fatturare, le aspettative dei commercianti dall’amministrazione comunale erano ben altre, in questo momento difficile. I ristori sono essenziali in questa fase, ma parlando con i commercianti si evince che solo una chiusura prolungata, potrebbe garantirgli l’accesso ai ristori; questa situazione ha dell’incredibile, ci batteremo in Provincia e in Regione per far avere il sostegno delle istituzioni ai commercianti del luogo danneggiati". "La Provincia dovrebbe fare una riflessione- prosegue Cerdini -comprendere che, per i commercianti, andare avanti in questa situazione è davvero difficile. Forse chi copre ruoli di responsabilità dovrebbe incontrare le persone, per capire cosa significhi trascorrere ore nei negozi senza vedere un cliente".

Emanuele Cutsodontis