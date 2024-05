La giornata dell’infermiere. Rose per l’impegno durante il Covid

Una rosa per celebrare l’impegno durante il Covid. Un rosso vellutato, simbolo della vita, per una pianta forte e tenace, in grado di produrre grandi mazzi di infiorescenze, a indicare l’importanza del fare squadra e dello stare insieme. Sono le caratteristiche della rosa "La Cura", marchio depositato alla Camera di Commercio di Pistoia, creata da Rose Barni per essere donata ufficialmente all’ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia in occasione degli eventi organizzati (oggi a Pistoia e lunedì a Firenze) per la Giornata internazionale dell’infermiere.

"Creare una nuova rosa richiede un lavoro lungo e articolato – spiega Beatrice Barni, contitolare, insieme al cugino Vittorio Barni, dell’azienda Rose Barni – e anche “La Cura” non ha fatto eccezione. Siamo partiti quattro anni fa, nell’estate del 2020, in pieno Covid, da un’idea dell’infermiere Francesco Branchetti, che venne al vivaio e ci chiese se fossimo disponibili a celebrare con un fiore l’impegno eccezionale della categoria nel periodo pandemico". Si tratta di una rosa a cespuglio a mazzi, ottenuta ibridando altre nostre rose. Una pianta molto forte e resistente, che non crea fiori singoli, ma appunto a mazzi.

Oggi e lunedì, quindi, in occasione degli eventi organizzati dall’Ordine delle professioni infermieristiche di Firenze e Pistoia per la Giornata internazionale dell’infermiere (che si celebra il 12 maggio) due piante di rosa verranno consegnate agli iscritti più giovani: a Giulia Mastripieri (classe 2002) per Pistoia e a Gabriele Federici Orsini (2001) per Firenze. Saranno poi loro a darle ai direttori infermieristici che le collocheranno in due strutture sanitarie, una a Firenze e una a Pistoia. Nella loro sede finale, le rose saranno accompagnate da una targa che ne ricorderà il significato, offerta dall’azienda Più Carattere Diani Ubaldo di Diani Daniele, con sede a Casalguidi (Pistoia).Successivamente, Rose Barni, offrirà gratuitamente altri esemplari per garantire la creazione di due aiuole.