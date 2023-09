La fuga in moto, poi l’aggressione Gli agenti lo bloccano con lo spray

Non solo guidava una moto rubata, senza avere la patente e con a bordo un bimbo senza casco, ma ha anche pensato bene di aggredire gli agenti che lo avevano fermato per un controllo. Ha dell’incredibile l’episodio di cui si è reso protagonista un uomo di mezza età nel quartiere Le Fornaci, mercoledì scorso. Durante un un normale controllo della polizia municipale, gli agenti hanno notato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote senza casco e con a bordo un ragazzino, anche lui senza indossare il casco. Tanto per non farsi mancare nulla, il motociclo che guidava era anche sprovvisto di targa. Alla vista degli agenti l’uomo ha accelerato ma, dopo poche centinaia di metri, l’inseguimento si è concluso con il blocco del fuggitivo. L’uomo fin da subito si è atteggiato in maniera aggressiva nei confronti degli agenti, urlando e minacciando entrambi.

C’è stata anche una breve colluttazione, durante la quale uno dei due agenti è stato colpito dal fermato e poi minacciato nuovamente con una bottiglia rotta. Il tutto sotto gli occhi atterriti del ragazzino. Durante il caos, gli agenti per difendersi hanno anche utilizzato lo spray urticante in dotazione per i casi di emergenza, visto che il fermato non voleva saperne di calmarsi. Poi, come se non bastasse, gli agenti si sono visti accerchiare da alcuni parenti dell’uomo che, evidentemente, erano stati richiamati dalle urla: fortunatamente il sopraggiungere di ulteriori pattuglie di rinforzo ha riportato tutti a più miti consigli. Dagli accertamenti svolti è risultato che la persona alla guida della moto non aveva la patente e che il veicolo che guidava senza casco risultava rubato e privo di copertura assicurativa. Per queste ragioni l’uomo è stato portato al comando di via Pertini e poi arrestato per i reati di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Salatissimo anche il conto dei vari verbali comminati per le infrazioni del codice della strada. La più costosa è stata la guida senza patente da 5mila e 100 euro. Poi quella per circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione, 866 euro, e infine 332 euro per guida senza casco e trasporto di minore nelle medesime condizioni. Sbigottiti gli agenti della Municipale che se la sono vista, in un primo momento, particolarmente brutta. L’assessore Alessio Bartolomei ha condiviso i propri complimenti al corpo di polizia municipale al termine dell’operazione. "Faccio loro i miei complimenti per aver assicurato alla giustizia questa persona che non solo guidava un mezzo rubato ma che portava con se anche un minore senza casco. Una situazione pericolosissima disinnescata dai nostri agenti".

Francesco Storai