"La forza delle donne", premio ad Anna Maria Michelon Palchetti

Ci sarà anche un volto pistoiese particolarmente noto all’interno dell’evento che il Consiglio Regionale della Toscana dedicherà domattina, a partire dalle ore 11.30, a "La forza delle donne", uno spaccato di storie femminili. La protagonista sarà Anna Maria Michelon Palchetti, 93 anni, che verrà premiata per tutto ciò che ha fatto all’interno della nostra città, da insegnante e da politica fino al suo ruolo di presidente del Moica (Movimento Italiano Casalinghe) che ha portato avanti per ben trentaquattro anni con l’importante creazione, fra le altre, del Museo del Ricamo. E’ stato realizzato anche un piccolo volume, scritto da Ezio Menchi, che ripercorre proprio questo cammino, fin dal suo arrivo in città al seguito del padre che era segretario comunale.

Alla cerimonia ci saranno il Presidente della Regione, Eugenio Giani, il presidente del consiglio Antonio Mazzeo, la capo di gabinetto di Giani e ideatrice de "La Toscana delle donne" Cristina Manetti e la presidente della commissione pari opportunità Francesca Basanieri.