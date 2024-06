La fiorettista pistoiese Alessia Paoli sugli scudi. Terzo posto ai campionati nazionali di scherma

Una giovane pistoiese, Alessia Paoli, è salita sulle vette della scherma nazionale. Nella giornata di sabato scorso a Verona si sono tenute le gare del Campionato Master 2024 per il fioretto femminile e Alessia, 23 anni, ha ottenuto una medaglia di bronzo. Un bel momento per lo sport sul nostro territorio. La giovane schermitrice si impegna in questa disciplina ormai dal 2008 e, dalla nascita della sua società, il Club Scherma Agliana, non lo ha mai abbandonato.

"Sono molto felice di questo risultato – spiega Paoli – perché arriva in un’età ’matura’ sportivamente parlando. Non ho mai smesso di lavorare per riuscire a togliermi altre soddisfazioni una volta superate le categorie giovanili del mio sport. Devo ringraziare i miei allenatori Agostino Sanacore, Mabel Biagiotti, il preparatore atletico Emanuele Manente e la presidente della società Angela Desideri, che mi hanno spronata costantemente a non mollare e che mi hanno spinto a mettermi in gioco ancora una volta – aggiunge –. Un ruolo fondamentale del mio successo è dovuto ai ragazzi e le ragazze con cui mi sono sempre allenata: senza di loro niente di questo sarebbe stato possibile. Tanti degli atleti della nostra piccola società, infatti, hanno raggiunto brillanti risultati in competizioni nazionali e anche internazionali".

Alessia racconta di non aver mai saltato una gara e di aver investito sempre il massimo impegno cercando di conciliare l’attività sportiva con tutto il resto delle proprie attività, con dedizione e fatica, ma anche tanta determinazione. "In questi casi una giusta dose di ambizione è necessaria, ma principalmente servono costanza, impegno e voglia di alzare sempre più l’asticella", conclude Paoli.