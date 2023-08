La festa storica di Badia Tra rievocazioni e lirica

Tutto pronto per la quarantaseiesima edizione della Festa storica di Badia a Pacciana. L’antico borgo alle porte di Pistoia si appresta a rievocare il 701esimo anniversario della presa di Pistoia e la conseguente tregua tra l’abate di Badia Ormanno Tedìci e il celebre condottiero Castruccio Castracani. Quest’anno la festa si svolgerà dal primo al 10 settembre, con un nutrito programma di appuntamenti culturali, ma anche danzanti, gastronomici e sportivi. Due le manifestazioni più attese: l’ormai consueto concerto lirico, in programma giovedì 7 settembre alle ore 21.30, che richiama ogni anno nell’antico chiostro di Badia centinaia di spettatori, provenienti anche da fuori provincia, durante il quale verranno eseguite famose pagine operistiche. Il concerto, che si avvale della sapiente regia di Paolo Paolieri, sarà come sempre ad ingresso gratuito e si terrà anche in caso di maltempo. I nomi degli interpreti, tutti di primo livello, come da tradizione ormai consolidata, verranno svelati nei prossimi giorni.

L’altro appuntamento, immancabile, perché costituisce l’essenza della rievocazione storica, è il corteggio che si svolgerà domenica 10 settembre per le vie del paese, con oltre 300 figuranti in costume medievale e la partecipazione di sbandieratori della Giostra del Saracino di Arezzo e della Compagnia dell’Orso di Pistoia. Un evento che ci porta indietro nel tempo di sette secoli. La giornata rievocativa si aprirà con la messa solenne (ore 11) in memoria di tutti i collaboratori defunti. Alle 17 prenderà il via il grande corteggio storico, al quale parteciperanno oltre 300 figuranti in costume d’epoca e gli sbandieratori della Giostra del Saracino di Arezzo e della Compagnia dell’Orso di Pistoia. Al rientro della sfilata (ore 19 circa), all’interno del chiostro si svolgerà la suggestiva cerimonia che ricorda la presa di Pistoia e la tregua tra l’Abate di Badia e Castruccio Castracani, seguita dalla spettacolare esibizione degli sbandieratori sotto le luci del tramonto. Oltre a questi due eventi, ogni sera sono in programma spettacoli e appuntamenti danzanti, ma anche mostre di artigianato vario, mentre la rinomata cucina di Badia a partire dalle ore 19 servirà i suoi tipici e ormai famosi piatti della tradizione toscana, accompagnati da ottimo vino e, come sempre, bomboloni e migliacci a volontà.

Patrizio Ceccarelli