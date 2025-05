La festa finale di "Sì...Geniale!". Vince l’impastatrice intelligente . Primo premio per le superiori

Un vincitore comune c’è ed è la creatività, in tutte le sue forme, abbinata alla carica inarrestabile dei giovanissimi. Grande festa alla Cattedrale di via Pertini a Pistoia dove ieri sono stati proclamati i vincitori di "Sì… Geniale!", il concorso di Fondazione Caript sui prodotti d’ingegno delle scuole pistoiesi. Tra i centocinque prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre duemila studenti e studentesse partecipanti – per un totale di cinquantuno scuole del territorio provinciale coinvolte, dall’infanzia alle superiori – la giuria si è quindi espressa. Per le scuole superiori al primo posto si è classificato l’Istituto Professionale De Franceschi–Pacinotti di Pistoia (classe 5ª B Me) con l’idea dell’impastatrice intelligente. Per le scuole medie il primo premio è andato alla Giuseppe Giusti di Monsummano Terme (classi 2 A, 2 B, 2 C, 2 D, 2 E, 2 F, 3 B, 1 B) per il progetto "Monsummano era… è… sarà", mentre per le scuole primarie il primo premio è andato all’Istituto Comprensivo Salutati Cavalcanti di Borgo a Buggiano (classi 5 B e 5 C) per "La cassettiera di Fibonacci: un viaggio tattile nella matematica della natura".

"Tracce di passato, impronte d’arte" è invece il titolo del progetto risultato vincitore nella categoria scuole infanzia, realizzato dai bambini e dalle bambine della "Bertocci" (classe 1 A), "Michelucci" (classe 2) e dai ragazzi della scuola media "Anna Frank" (classe 3 D). Si è trattato di un progetto che ha unito la partecipazione a itinerari su luoghi significativi del territorio a laboratori, con studentesse e studenti più grandi in veste di tutor.

Il premio dedicato alla natura (in collaborazione con Gea) è stato assegnato all’Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini (scuola media di Vignole, Quarrata, classi 1, 2 e 3) per "Arboeroi", percorso sulle peculiarità delle piante e sul loro essenziale contributo alla vita alla luce delle espressioni artistiche. Il premio dedicato all’arte promosso in collaborazione con Fondazione Pistoia Musei è andato all’Istituto Sismondi-Pacinotti di Pescia (classi 4 Apm, 5 Cma, 4 Ael) con "Moda in Opera" incentrato sulle Collezioni del Novecento di Palazzo de’ Rossi dedicato ad approfondire la conoscenza del patrimonio artistico e a esplorare le possibilità espressive della moda. Il premio per la robotica e l’intelligenza artificiale è stato assegnato all’Istituto Fedi-Fermi di Pistoia (classi 5 AA e 5 AB) per "Raee–Cycle", progetto che combina intelligenza artificiale, automazione e programmazione avanzata per rendere il processo di smistamento e riciclo dei rifiuti elettronici più efficiente e sostenibile.

La scuola media Nannini di Quarrata (classe 1C) si aggiudica invece il premio Sì… Geniale! con "Una nuova scuola in Kenya", rappresentazione tridimensionale di una scuola nel paese africano costruita dall’associazione Jimbacare cui è anche stata fatta una donazione.

Il premio della giuria popolare, decretato dal voto dei visitatori del Giardino delle Invenzioni, è andato alla scuola media dell’Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Pistoia (classi 2A, 2C e 2E) per "Diversi fuori, uguali dentro", progetto che ha previsto diverse realizzazioni incentrate sulla lettura e interpretazione di vari romanzi.

La mostra, patrocinata dal Comune di Pistoia, resterà aperta per tutta la giornata di oggi. A presiedere la giuria del concorso è stato Marco Martinelli, ricercatore in biotecnologie vegetali alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e divulgatore scientifico con grande seguito sui social. Ospite d’eccezione della premiazione Amalia Ercoli Finzi, scienziata tra i massimi esperti di missioni spaziali a livello mondiale. In totale sono stati assegnati premi per quarantamila euro da destinare a iniziative scolastiche.

linda meoni