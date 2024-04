La Fenice a Marsciano. È spareggio salvezza

Lo spareggio-salvezza. La quint’ultima giornata di ritorno della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2 ha in calendario la partita fondamentale sulla strada della salvezza del Pistoia Volley La Fenice. La squadra pistoiese, infatti, affronterà la Samer Marsciano (Perugia) questa sera, a partire dalle 21.15 al palasport Maria Stella Pippi di Marsciano. Vincendo nettamente (3-0 o 3-1), le nostre portacolori compirebbero un passo decisivo, portandosi a -2 dalla permanenza in categoria a quatro turni dal termine, con 12 punti in palio (potrebbe essere -3, se nel frattempo Calenzano battesse tra le mura aniche, 3-0 o 3-1, l’Arbor Reggio Emilia, quinta in classifica). Una gara fondamentale, appunto, da vincere per coronare quella che sarebbe una vera e propria impresa: mantenere la categoria. All’andata, a Pistoia, il 2 dicembre scorso, la Fenice andò vicina al successo, venendo superata in rimonta 3-2 (25-21, 17-25, 22-25, 25-13, 15-8) dalle perugine.

G. Ba.