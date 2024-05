Perugia, 1 maggio 2024 – Allerta meteo gialla in Umbria per la giornata di giovedì 2 maggio. Le previsioni del tempo indicano cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o localmente temporalesche, soprattutto tra la mattinata e il primo pomeriggio. Temperature in calo.

Venerdì cielo nuvoloso al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio associate a piogge e rovesci sparsi. Attenuazione dei fenomeni in serata.