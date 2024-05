Via al corso per aspiranti soccorritori

È iniziato ieri sera, alla sede operativa della Misericordia di Pistoia in via bonellina, il corso base per aspiranti soccorritori della Misericordia. Un’iniziativa che non è utile solo a coloro che intendono vestire la divisa giallo azzurra, ma anche per tutti i cittadini che desiderino acquisire conoscenze capacità utili in situazioni di necessità. Durante il corso saranno fornite nozioni riguardanti il ruolo del volontariato, sulla composizione delle ambulanze e altri mezzi di trasporto sanitario, verrà insegnato a praticare manovre per il supporto di base alle funzioni vitali (massaggio cardiaco); utilizzare defibrillatore semiautomatico ma anche conoscere i principi dell’autoprotezione e della stima del rischio in qualsiasi scenario in cui si richiedano soccorsi immediati.