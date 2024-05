Elezioni a Firenze: tra Funaro e Schmidt, verso il testa a testa al primo turno secondo il sondaggio Ipsos

Firenze, 21 maggio 2024 – Per Sara Funaro, candidata a sindaco di Firenze per il centrosinistra e l’ex direttore degli Uffizi Eike Schmidt, che invece corre per le destre, potrebbe materializzarsi il ballottaggio al primo turno per la scelta del successore di Dario Nardella a Palazzo Vecchio. Sono i numeri snocciolati dal sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere Fiorentino.

A sorpresa, dunque, sarebbe quasi testa a testa al primo turno con Sara Funaro che si attesta al 37,3% e Eike Schmidt che arriva al 34,2%.

Sarebbero dunque le candidate delle due forze politiche rimaste fuori dagli schieramenti, Stefania Saccardi (Italia viva) e Cecilia Del Re (Firenze democratica), a determinare il risultato del secondo turno.

Dunque se sul podio, a guidare la classifica col 37,3%, troviamo Funaro, seguita da Schmidt con il 34,2%, al terzo posto ci sarebbe Stefania Saccardi con l’11,5%, cifra che forse farà storcere il naso a Matteo Renzi. Quindi Cecilia Del Re col 5,8%, Dmitrij Palagi al 5% e l’esponente del Movimento 5 stelle, Lorenzo Masi, con il 4%. In coda ci sono Alessandro De Giuli di Firenze rinasce (0,6%), Francesco Zini di Firenze cambia (0,6%), Andrea Asciuti di Firenze vera (0,5%) e Francesca Marrazza di Firenze RiBella (0,5%).

Sempre secondo il sondaggio Ipsos commissionato dal Corriere, “in caso di approdo al secondo turno a spuntarla sarebbe Funaro con il 57,8% dei consensi battendo Schmidt con il 42,2%”.