Pistoia, sei milioni di euro dalla multe. Ma non è la città più ’sanzionatrice’

PISTOIA

Con la pubblicazione dei bilanci delle varie amministrazioni comunali, è possibile tracciare un confronto su ciò che è entrato nelle casse dei Comuni per quanto riguarda le multe e sanzioni a carico di privati per quello che riguarda le violazioni delle norme del Codice della strada. A livello toscano, secondo quanto raccolto dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati del Siope che è la piattaforma che registra le operazioni degli enti pubblici, Pistoia ha incassato poco più di 6,1 milioni di euro (6.196.618 euro per la precisione), cifra che la fa posizionare a metà del guado nel Granducato, ovvero al quinto posto.

Guadagna, invece, una posizione verso l’alto il capoluogo per il valore pro-capite, ovvero quanto verrebbe incassato se la somma venisse spalmata su ciascun singolo residente nel comune. Guardando alla graduatoria regionale, al primo posto si posiziona Firenze (71,8 milioni) con un divario decisamente spropositato rispetto a tutte le altre città, seguita da Livorno (8,9), Siena (7), Grosseto (6,7), Pistoia (6,1), Pisa (5,9), Prato (5,5), Arezzo (4,2), Lucca (3,8) e Massa (2,3 milioni).

Chiude la classifica Carrara con appena un milione e mezzo di euro di incasso. Il computo totale, nell’anno appena concluso, degli introiti di tutti i comuni del territorio arriva ad oltre 124 milioni di euro provenienti da multe stradali. Passando, come detto, per il valore pro-capite, che si calcola come rapporto tra i proventi e il numero di abitanti residenti, al primo posto si trova ancora Firenze (198 euro), seguita da Siena (134 euro), Grosseto (83 euro), Pistoia (69 euro) ed a seguire gli altri capoluoghi chiudendo con Prato e Carrara che incassano appena 28 e 26 euro a testa.

Numeri che vanno ad inserirsi in tutti i dati che, proprio nei giorni scorsi, sono stati ufficializzati dal Comune col bilancio 2023 della Polizia Municipale presentato in Sala Maggiore. Fra quei riferimenti, tra l’altro, emergevano altre situazioni particolarmente rilevanti: rispetto al 2022, c’è stato un +75% per l’uso del cellulare durante la guida (a Pistoia si è passati da 168 a 295 multe). Così come in aumento sono state anche le infrazioni per non aver indossato cinture di sicurezza (244), chi circola senza assicurazione (+21%) oltre ai circa 32mila verbali elevati per il superamento dei limiti di velocità grazie alle rilevazioni fatte con le apposite strumentazioni, sia mobili che fisse.