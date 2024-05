La querelle parcheggio. In arrivo una soluzione

Nuova puntata sulla vicenda dei parcheggi in zona ex Ceppo. Dopo polemiche e interrogativi, tra intepellanze in consiglio comunale e botta e risposta sui social, torna sull’argomento anche l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei, spiegando dove, come e quando verrà realizzato un nuovo parcheggio. La vicenda ha origine dalla evidente situazione che sta interessando piazza Giovanni XXIII, davanti appunto all’ex ospedale del Ceppo, dove da qualche mese a questa parte sta venendo meno il suo essere classificata come piazza pedonale, a fronte di molte macchine che decidono di parcheggiare nello spazio sottostante il Fregio Robbiano. Una situazione venutasi a creare, si spiega dalla maggioranza in consiglio comunale, in seguito all’apertura dei molti cantieri che stanno interessando la riqualificazione di piazza San Lorenzo e la realizzazione delle limitrofe piste ciclabili. Per quanto dall’opposizione ci sia una levata di proteste per il mancata rispetto della pedonalizzazione di piazza Giovanni XXIII e una mancanza di presenza attiva della Polizia municipale, dalle parti della maggioranza si giustificano i parcheggi nella piazza in virtù delle funzioni che sono state riportate nel plesso e all’impossibilità di parcheggiare agevolmente in prossimità dello stesso a causa appunto dei lavori presenti nel quartiere. "Non c’è nessuna intenzione da parte dell’amministrazione di trasformare piazza Giovanni XXIII in parcheggio – ha detto Bartolomei –, ma è normale che con le funzioni presenti al Ceppo ci sia anche una nuova attrazione di traffico, più l’aggravante dei lavori in piazza San Lorenzo, è chiaro che siamo in un momento di sofferenza. Con la realizzazione di questo nuovo parcheggio adiacente via della Crocetta non pensiamo di poter risolvere, ma perlomeno alleviare moltissimo i disagi. Soprattutto di chi abita e frequenta questa zona della città". La superficie interessata all’intervento di realizzazione dei nuovi posti macchina per residenti e fruitori dei servizi sociosanitari sarà in un’area dell’Asl, che darà in concessione al comune, per un totale di 2500 metri quadri. L’amministrazione dichiara che sarà pronta entro settembre, sarà regolamentato da semafori e si estenderà dai locali che ospitano la Cross a via della Crocetta, dove sono presenti gli ambulatori della libera professione.

Gabriele Acerboni