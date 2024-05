Via del Casello, riapertura vicina. Operazioni di asfaltatura iniziate

Sono finalmente partiti, e a brevissimo dovrebbero anche concludersi (al netto di previsioni metereologiche tutt’altro che positive), i lavori per il risanamento dell’asfalto lungo via del Casello, la strategica arteria stradale che collega la SP9 "Montalbano" da Bonelle con Lo Sperone e la zona industriale di Sant’Agostino chiusa oramai da inizio marzo e che sta causando gravi disagi agli spostamenti nella zona sud della città. I lavori, alla fine, sono stati sostenuti direttamente da Anas nonostante la proprietà della strada sia della Provincia e prevedono la totale sostituzione dell’asfalto nella parte maggiormente ammalorata di via del Casello, circa 500 metri, che ne aveva portato alla totale chiusura dopo che, già dal 2021, il passaggio era interdetto ai mezzi a due ruote. "La mobilitazione promossa – fanno sapere dal comitato di quartiere di Bonelle – sulla gravissima situazione di traffico a sud della città ha portato i suoi frutti. Via del Casello è adesso in fase di risistemazione e sarà riaperta alla circolazione. Il nostro grazie alle istituzioni che si sono mobilitate ma soprattutto a tutti i cittadini che hanno sostenuto questa sacrosanta e civile richiesta". Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri di minoranza in provincia Francesca Capecchi e Salvatore Patanè. "Esprimiamo soddisfazione per il risultato ottenuto – dicono – è stato grazie alla determinazione dei comitati e all’interessamento tempestivo del Comune di Pistoia, che è stato fatto un tavolo di concertazione tra Provincia, Comune e società Autostrade che ha portato all’esecuzione dell’opera da parte di quest’ultima. Termina così una situazione incresciosa che aveva recato non pochi disagi alla cittadinanza". Ad oggi, però, non si conosce la data esatta della riapertura.