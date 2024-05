Firenze, sequestrato centro massaggi a luci rosse: arrestate due donne

Firenze, 21 maggio 2024 - Due donne arrestate a Firenze dalla guardia di finanza per l'esercizio di una casa di prostituzione e per sfruttamento e reclutamento di altre donne ai fini di prostituzione. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip su richiesta della procura fiorentina. Le due cinesi sono ritenute a capo della gestione di due centri massaggi situati nella zona del quartiere 5. Ai clienti, durante le sedute, sarebbero state proposte prestazioni supplementari rispetto a quelle di massaggi previsti, in cambio di pagamenti extra. Nell'ultimo periodo le indagate avevano esteso i loro affari aprendo un altro centro massaggi nel centro storico. Gli investigatori hanno sequestrato entrambi i locali.