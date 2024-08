Fa ancora molto caldo: Toscana, ecco dove fare un tuffo fresco in luoghi alternativi al mare

Firenze, 29 agosto 2024 - L'afa non ci lascia. Agosto e l'estate stanno finendo ma la situazione meteo non cambia. E' sempre la stessa di inizio mese. Temperature molto alte, sole implacabile e tasso di umidità importante. Nel frattempo in molti sono tornati in città dalle vacanze estive. E se c'è chi scapperà di nuovo al mare al primo giorno libero, altri potrebbero optare per luoghi alternativi. Come i fiumi balneabili della Toscana. Veri e propri scrigni naturali, alcuni all'interno di parchi naturalistici. Fiumi e corsi d'acqua che formano pozze di acqua cristallina più fresca rispetto al mare. Un vero refrigerio. Certamente, arrivarci non è sempre semplice, ma la fatica vale la meraviglia.