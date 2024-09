Vegastar, da cinquant’anni in scena . Da Conti e Panariello ai nuovi talenti

Mezzo secolo di lavoro in un settore che cambia a ritmo vorticoso come lo spettacolo è un’eternità.

Giovedì scorso, il 29 agosto, la Vegastar ha festeggiato questo luminoso traguardo con soddisfazione e sobrietà.

Secondo lo stile di un’agenzia che ha scritto la storia nel mondo dello spettacolo con format decisamente innovativi e dell’intrattenimento.

Con l’ideatore Fernando Capecchi e i suoi soci negli anni, in primis Gabriella Pratesi. Con Silvio Capecchi che ha preso il timone della società con autorevolezza e competenza e con tutto lo staff nel quale ci sono anche la sorella Elena, la moglie Silvia, Roberta Gori, Fanny Lucia Zoi, Andrea Fantacci, Fabio Ancillotti e Stefano Petruzzi. La Vegastar è stata sempre avanti, come il suo storico patron Fernando Capecchi.

Nello scovare i giovani, nel lanciarli nel firmamento dello spettacolo, nell’ideare format innovativi e nell’adeguarsi ai tempi mutevoli.

Non deve essere stato facile per Fernando, partito da Ramini, in provincia di Pistoia, dove lavorava nei vivai e portava le orchestrine alla Casa del popolo, arrivare alla Rai, a Mediaset, al cinema, al Festival di Sanremo dove ha portato i suoi ragazzi diventati big dopo che li ha formati.

Chi sono questa ragazzi e ragazze diventati big?

Sono cantanti come Zucchero, Stefano Sani e Donatella Milani, poi la grande scuola della comicità toscana con Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, Massimo Ceccherini e molti altri, un re della conduzione come Carlo Conti che torna trionfalmente come conduttore per il Sanremo 2025 e che lui scovò come deejay in una discoteca fiorentina.

L’elenco sarebbe lunghissimo come le idee di successo che la Vegastar ha prodotto, non ultimo il talent “Il futuro? E’ uno show” realizzato per alcuni anni dal 2001, quando nessuno ci pensava.

La sua missione era quella di trovare i giovani e le giovani di qualità, farli crescere con consigli e la preparazione giusta, la palestra delle feste di piazza per abituare gli artisti ad affrontare ogni tipo di situazione.

Il cammino di Vegastar verso il successo nazionale è stato quello degli artisti che ha accompagnato.

Dalla gavetta al successo con umiltà, cultura del lavoro e consapevolezza che nulla è scontato. Silvio Capecchi è giustamente orgoglioso di questo traguardo raggiunto dalla Vegastar: "Cinquant’anni di attività è un traguardo prestigioso, siamo orgogliosi. E guardiamo avanti con tanta fiducia perché Vegastar è sempre stata proiettata nel futuro. Curiamo e gestiamo tanti artisti di successo e ne cito tre che sono sulla cresta dell’onda in questi periodo come Francesca Fialdini, Massimiliano Ossini e Sergio Friscia, riconfermatissimi nei loro programmi su Rai e Mediaset. Ma ci sono anche Gabriele Cirilli, Gianluca Fubelli in arte Scintilla, Gigi e Ross, Leonardo Fiaschi, David Pratelli e tanti altri. Lavoriamo con tutti i broadcaster più importanti e i progetti sono ambiziosi. Da cogliere con rinnovato entusiasmo".