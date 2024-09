I Giani, nuovi parcheggi e strade rifatte

Sono partiti in via Morvillo a Sieci nel quartiere de "I Giani" una serie d’interventidi sistenazione e decoro dell’intera zona. I lavori interesseranno - nell’ordine - parcheggi, viabilità carrabile e pedonale, oltre che il verde pubblico. Il progetto completo prevede il rifacimento del manto stradale nel tratto dall’intersezione di via Morvillo con la provinciale Strada Provinciale numero 84 - ovvero via Molino del Piano - in direzione via del Risorgimento, con le opere di rifacimento del manto stradale che saranno precedute da risanamenti puntuali di buche che sono attualmente presenti sul tracciato. Sarà inoltre riqualificato l’attuale parcheggio, con l’aumento di alcuni stalli di sosta a cui seguirà anche la realizzazione di nuovi camminamenti pedonali, che faranno riferimento proprio ai nuovi posti auto. Miglioramenti previsti anche al verde attrezzato l’installazione di una torre gioco e nuove panchine. A completare i lavori la sostituzione di alcune piante secche che sono ancora oggi presenti e che verranno rimpiazzate da alberature di olivo. Questo intervento rientra all’interno delle opere di urbanizzazione previste nella lottizzazione di via Morvillo in corso di ultimazione.

Leonardo Bartoletti