Scuola media, il rientro si avvicina. Gli alunni tornano a studiare in sede

Il 16 settembre si torna a scuola, e a Borgo sono molti i lavori, dall’adeguamento sismico al miglioramento energetico. Così nei giorni scorsi Comune e Istituto Comprensivo hanno fatto il punto. Anche perché non mancava qualche preoccupazione per la scuola media, dove da mesi è aperto un cantiere rilevante, per l’adeguamento sismico e una spesa prevista di oltre un milione di euro.

Ma la buona notizia è che si riuscirà a garantire il rientro nelle proprie aule delle sei classi anno scorso fatte spostare negli spazi della primaria. Si era previsto anche, per ogni eventualità, l’utilizzo di strutture prefabbricate, ma non sarà necessario. Le lezioni inizieranno per la prima settimana con l’orario provvisorio e si conta già dalla seconda settimana di poter passare all’orario definitivo. Saranno attivi da subito anche i vari servizi comunali, dal pedibus al trasporto scolastico, dal prescuola alla mensa. Alla scuola media di via don Minzoni le lezioni dovranno comunque convivere con i lavori: è in via di completamento la nuova aula magna che inizialmente svolgerà funzione di refettorio. E i ragazzi continueranno a usare la palestra, finché non saranno avviati i lavori di adeguamento sismico, previsti nei primi mesi del 2025. Alla scuola primaria Alighieri si sta lavorando alla risistemazione dell’area verde sul retro dell’edificio con la realizzazione di un vialetto, di un orto scolastico e di spazi per la ricreazione e per attività didattiche.

"Un lavoro enorme, quello effettuato insieme all’Amministrazione comunale – sottolinea la Dirigente Scolastica Angela Batistini – ma credo si possa dire che, pur con alcuni lavori da completare, l’anno scolastico riprenderà regolarmente. Organico permettendo, ci stiamo adoperando per assicurare alle famiglie, ai bambini e ai ragazzi un avvio delle attività didattiche regolare, limitando alla prima settimana l’orario provvisorio".

"Ci auguriamo – aggiunge Silvia Notaro, vicesindaco e assessore alla scuola - di aver trovato soluzioni che limitino al massimo i disagi che la concomitanza dei cantieri in alcuni dei principali plessi necessariamente comporta. Devo dire che questo è stato possibile, oltre che per la disponibilità del Cantiere e degli Uffici comunali, per la proficua e costruttiva collaborazione che fin da subito abbiamo stabilito con la Scuola".

