Firenze, incendio in Lungarno Colombo: attico distrutto dalle fiamme, persone intossicate

Firenze, 31 agosto 2024 – Incendio in Lungarno Colombo. E’ scoppiato nel pomeriggio, intorno alle ore 15, all’ultimo piano di un palazzo. Le fiamme hanno completamente distrutto l’attico e hanno interessato anche il terzo piano dell’edificio. Una alta colonna di fumo nero si è alzata in cieli. Diverse segnalazioni dell’incendio e del fumo da molte zone della città.

L’edificio si trova in Lungarno Colombo, davanti a Ponte da Verrazzano, all’incrocio con via Francesco de Sanctis.

Fortunatamente l’incendio non ha fatto vittime. Però ci sono persone rimaste intossicate. Alcune sono state medicate sul posto, altre sono state portate via in ambulanza.

Lungarno Colombo è stato chiuso al traffico per consentire le operazioni dei vigili del fuoco intervenuti con diversi mezzi per spegnere le fiamme.

Diverse le segnalazioni dell’incendio e del fumo che sono arrivate nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme.

Tanti residenti della zona sono scesi in strada. “Fiamme altissime e un odore acre, forte. Non di legno. Sembrava piuttosto metallo bruciato”, ci fanno sapere alcuni abitanti.