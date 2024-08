Trovata morta la giovane donna dispersa, tragedia al parco fluviale

Colle Val d’Elsa (Siena), 31 agosto 2024 – Tragedia al parco fluviale dell’Elsa. La turista italiana di 30 anni che era stata data per dispersa è stata trovata morta dai soccorritori del 118 intervenuti.

Tutto è iniziato intorno alle ore 16:45 di oggi quando è stato lanciato l’allarme per due donne in difficoltà in acqua. E’ successo nel Diborrato, nel parco fluviale dell’Elsa, in località San Marziale a Colle Val d’Elsa.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la polizia municipale di Colle Val d’Elsa.

Una delle due donne, 30 anni, è stata salvata. Le sue condizioni sono ancora in corso di valutazione. L’altra è stata data per dispersa intorno alle ore 18. Iniziate le ricerche, purtroppo dopo un paio d’ore è arrivata la notizia del ritrovamento del corpo della giovane donna. L’automedica di Campostaggia non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Cordoglio da parte dell’amministrazione comunale di Colle Val d’Elsa. “La comunità si stringe alla famiglia della vittima in questo momento di immenso dolore – si legge in una nota pubblicata dal Comune sui social – e insieme all’Amministrazione comunale desidera esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici della giovane, colpiti da questa gravissima perdita”.