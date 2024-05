Choc alla festa in villa: ragazzo si trafigge una coscia con un pezzo di ferro

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 1 maggio 2024 – Un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito in modo grave durante una festa che si svolgeva in una villa di San Casciano. Il giovane si è trafitto una coscia con un pezzo di ferro. E’ successo poco dopo le una di questa notte in via San Piero di Sotto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato il 21enne in codice rosso all’ospedale d Careggi. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno tagliato il tondino in ferro con le cesoie, liberando il ragazzo da terra.