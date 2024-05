La Toscana in Bocca. Un’edizione da record. Oltre ventimila portate

Sono numeri estremamente positivi quelli che emergono dal bilancio conclusivo della settima edizione de "La Toscana in Bocca", che da giovedì 25 fino a domenica 28 aprile ha acceso i riflettori sull’enogastronomia regionale. Alla Cattedrale ex Breda si sono visti davvero tanti visitatori, non solo provenienti dal territorio pistoiese o pratese, ma anche da Lucca a esempio. E anche stranieri, in questi giorni in vacanza dalle nostre parti. Il dato che evidenzia una crescita rispetto al 2019 (ossia l’ultimo anno in cui è andata in scena la kermesse a Pistoia) è quello che proviene dai canali social della manifestazione organizzata dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e promossa da Confcommercio Pistoia e Prato, che si sono animati nei tre mesi di promozione (da febbraio ad aprile 2024) producendo risultati molteplici. In questa edizione, le impression contate fra Facebook e Instagram hanno raggiunto quota 623mila, contro le 470mila dello stesso periodo di cinque anni fa, per un incremento complessivo del +33%. Oltre il 30% (per la precisione 30,3%) anche l’aumento dei like ottenuti nel trimestre indicato dalla pagina Facebook. Molto significativa anche l’ascesa del numero dei follower su Instagram, più che raddoppiati. Restando sul fronte social, sono state 89.550 le persone raggiunte su Facebook e 32.738 su Instagram. Passando dal virtuale al reale, va evidenziato come nei quattro giorni de "La Toscana in Bocca" siano state servite oltre 20mila portate. Accanto a questo, grande interesse è stato espresso anche verso le 15 attività, come le degustazioni guidate (offerte da Ais Pistoia e Coldiretti Pistoia) e i laboratori per bambini organizzati da Wonderpark, alle quali hanno partecipato circa 600 persone. Oltre 1000, invece, hanno votato il miglior piatto. Il riconoscimento è andato a uno dei due ristoratori ospiti, "Gli Orti di Via Elisa", grazie ai tordelli lucchesi. Al secondo posto si è piazzata "Fortezza 59", con la sua "Pancia di suino nero", mentre la terza posizione è stata occupata da "D’Era Bistrot", con il piatto "Bacca Cecio".

"La Toscana in Bocca è tornata in città dopo un’assenza di cinque anni, riposizionandosi subito con forza e qualità. Il gioco di squadra tra i ristoratori e il risultato raggiunto dall’evento in termini di coinvolgimento globale ci fanno capire che la strada è corretta – è l’intervento del presidente di Confcommercio Pistoia e Prato, Gianluca Spampani – . L’impegno per organizzare un evento di queste dimensioni è imponente, ma come Confcommercio siamo felici di partecipare alla valorizzazione di uno tra i principali asset cittadini, quello enogastronomico. È un percorso che va nel senso di quella maggiore competitività che auspichiamo per il territorio e che andrà a rafforzarsi, contribuendo a consolidare il nostro posizionamento turistico". Adesso il prossimo appuntamento con La Toscana in Bocca è fissato a Prato, dove l’evento si svolgerà – nell’ambito di "Eat Prato", come un anno fa – il 7 e 8 giugno al Castello dell’Imperatore.

Francesco Bocchini