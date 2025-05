La cultura del soccorso. In ricordo di Roberto

MONTECATINI Diventano ogni anno sempre di più e sempre più significative le iniziative dell’associazione Ridi Robbe Aps, costituita in memoria di Roberto Fera, giovane montecatinese scomparso prematuramente nell’agosto del 2017. L’omonimo torneo di basket 3 contro 3 ’Ridi Robbe’ che ogni estate si svolge nel playground esterno al PalaVinci, intitolato alla memoria di Roberto, non solo si è trasformato negli anni in un appuntamento cult per gli sportivi di Montecatini e dintorni ma è diventato di fatto un volano per altri progetti legati alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura del soccorso in caso di emergenze di tipo cardiaco, specialmente in ambito sportivo.

E quello che si è concretizzato i al PalaVinci, con la donazione al Comune di Montecatini Terme consegnata al sindaco Claudio Del Rosso di un defibrillatore con teca protettiva, è decisamente uno dei più importanti: "Questa donazione e più in generale questo evento nascono grazie alla destinazione dei proventi dell’edizione 2024 del torneo ’Ridi Robbe’ e si inseriscono in un ’fil rouge’ che collega l’attività cestistica di mio fratello con tutto quello che riguarda la prevenzione e il primo soccorso nell’ambito della Valdinievole, ovvero il territorio verso cui destiniamo esclusivamente i nostri proventi – spiega Domenico Fera, fratello di Roberto – Il defibrillatore verrà istallato all’esterno del PalaVinci, proprio nel campetto che prende il suo nome".

Successivamente alla donazione si è svolto un corso Blsd rivolto gratuitamente a 40 tesserati di società sportive affiliate a Fip e Uisp della provincia di Pistoia, durante il quale l’equipe del dottor Nicola Mochi, responsabile del reparto montecatinese di Medicina dello Sport dell’Ausl Toscana Centro, ha illustrato ai partecipanti le tecniche per il riconoscimento dell’arresto cardiaco, le manovre di rianimazione e i fondamenti per l’utilizzo del Dae.

Filippo Palazzoni