La classifica degli ospedali. Il San Jacopo non sta bene. Insufficiente per ’Newsweek’

PISTOIA

Una classifica tutt’altro che lusinghiera per l’ospedale San Jacopo che va ad incassare una insufficienza piena nella graduatoria che ogni anno viene redatta dal magazine americano "Newsweek", il quale analizza la qualità del servizio espresso all’interno dei vari nosocomi italiani. 131, complessivamente, le strutture prese in esame con il presidio situato nell’ex campo di volo che non va oltre il 124esimo posto con una percentuale di efficienza che arriva al 70,66%, un valore che consente di rimanere – per poco – davanti all’ospedale gemello di Prato, il Santo Stefano. Considerando che al 105esimo posto si trova il San Luca di Lucca (si sale al 71,39% di efficienza) e che, in questa graduatoria, non è al momento considerato quello delle Apuane, si tratta di una bocciatura per tutti i nuovi nosocomi entrati in servizio tra il 2013 ed il 2016 e che hanno rivoluzionato il modo di effettuare il servizio di assistenza in Toscana e, nello specifico nell’area metropolitana.

La classifica di "Newsweek", in realtà, mette a confronto i migliori 250 ospedali al mondo, con l’Italia che trova grandi efficienze al Policlinico Gemelli davanti al Niguarda di Milano. Ma come si ottiene il punteggio della ricerca? Le percentuali raccolte arrivano al termine di un percorso corredato da uno specifico sondaggio online che ha coinvolto, complessivamente, 85mila persone tra direttori di ospedale, professionisti sanitari e dottori che hanno espresso la loro valutazione in trenta differenti nazioni. A quel punto, si sono incrociati i dati pubblici da sondaggi post-ricovero sulla soddisfazione riscontrata dai pazienti una volta terminato il ricovero. Per arrivare a questi numeri, però, si tengono in considerazione alcuni parametri come il rapporto tra medico e paziente fino ai questionari standardizzati che vengono completati da chi ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere.