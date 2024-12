La città si è vestita di luce. Pista sul ghiaccio fino a Befana

Grande festa e piazze piene a Quarrata di grandi e piccini, per l’apertura delle iniziative del Natale, con l’accensione dell’abete alto dieci metri in piazza Risorgimento e delle luminarie nel centro urbano. In via Montalbano, con trecento metri di luci, e in piazza della Vittoria e piazza Risorgimento con due enormi sculture luminose a forma di orso bianco e di pacco regalo, l’atmosfera della città ha preso l’aria festosa. Inaugurazione anche del Villaggio di Babbo Natale dove i bambini potranno lasciare la loro letterina e apertura del Mercatino Natalizio, che saranno aperti per tutti i sabati e le domeniche di dicembre (il sabato dalle 16 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 19). Quarrata ha dato il via ufficiale al calendario degli eventi natalizi ieri pomeriggio alle 17, con la tradizionale festa in piazza, impreziosita dalle musiche della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata e dai canti natalizi degli alunni e delle alunne delle scuole primarie del territorio, classi 3^A della Manzi, 4^A e classi 5 della scuola di Vignole, 4^B della De André. Alle 16.30 inaugurata anche la pista di pattinaggio su ghiaccio allestita come di consueto in piazza Agenore Fabbri che da ieri rimarrà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. "Il Natale è l’occasione per riunirsi e stringerci insieme come comunità – ha detto il sindaco Gabriele Romiti – spero che questo periodo di festa possa contribuire a portare un po’ di serenità a tutti. Siamo certi che un programma così ricco riuscirà a portare a Quarrata tante persone".

D.G.