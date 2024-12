La città del Natale scintilla su Discover

Quaranta pagine per orientarsi e vivere al meglio uno dei mesi che più durante l’anno scaldano il cuore: dicembre. Si rinnova il felice gemellaggio tra La Nazione di Pistoia e l’urban magazine Discover Pistoia edito dalla Giorgio Tesi Editrice che torna in omaggio con il quotidiano a chi si recherà nelle edicole della provincia domani, sabato 7 dicembre. Come sempre "Discover" si fa vetrina per il mese che è appena iniziato proponendo una carrellata davvero ricca degli appuntamenti che ci aspettano. A farla da padrona non poteva non essere naturalmente la festa delle feste, con la Città del Natale e il calendario che le ruota attorno con un mese e mezzo di eventi per famiglie e non solo, dalla Casa di Babbo Natale ai concerti, dagli addobbi ai videomapping che stanno facendo il pieno di "like" sui social. Sfogliando le pagine sarà quindi possibile conoscere date e orari degli appuntamenti in arrivo per quel che riguarda la proposta comunale, così come c’è spazio per esplorare le serate offerte dalla Fondazione Teatri di Pistoia, dal circuito dei musei – privati, con la Fondazione Pistoia Musei, e pubblici, con i Musei Civici – e dalla Biblioteca San Giorgio che qui dà conto del prossimo e ultimo step che va a completare la stagione espositiva 2024.

"Discover" è anche uno spazio in cui si dà conto delle proposte messe in campo dalla Fondazione Caript, così preziosamente presente nell’alimentare il tessuto cittadino, e della Fondazione Giorgio Tesi ets. Ma è anche un’occasione per conoscere i protagonisti della città di tutti i giorni, come quelli che presenta Coldiretti-Campagna Amica nella pagina dedicata all’associazione o quelli che troviamo sfogliando laddove si scrive delle attività de L’Incontrario, progetto di integrazione lavorativa e di inclusione sociale per ragazzi con disabilità. È proprio a questa bella gemma che è dedicata la copertina del numero, con una delle illustrazioni che vanno a comporre il Calendario 2025 disponibile proprio in questi giorni nel punto vendita di via Pacini 34. La lettura si arricchisce con la rubrica "Pistoia com’era" di Emiliano Nappini con un affresco che racconta il palazzo comunale di Pistoia o degli Anziani, emblema di una città divenuta protagonista nel XII e XIII secolo.

Gli spunti non mancano per la Valdinievole, con un ricco viaggio di carta tra gli eventi e le proposte organizzate a Pescia, Monsummano e Montecatini, e neppure a proposito di Montagna Pistoiese con gli appuntamenti dell’Ecomuseo per le festività natalizie concentrati nei giorni 14, 15 e 21 dicembre e la mostra a Palazzo Achilli "Strade ferrate. Dal treno a vapore al fischio della Fap". Assaggi anche di sport in Discover, sempre con il basket "made in Pistoia". Tema di dicembre, l’arrivo del nuovo coach assieme a pillole di basket mercato. Tanti motivi insomma per recarsi in edicola domani e ricevere gratuitamente una copia del magazine acquistando il quotidiano La Nazione.

l.m.