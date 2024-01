La Città del Natale: oltre duecentomila visitatori

Con l’inizio del nuovo anno è il momento di fare un bilancio di quanto successo durante le festività natalizie da poco andate in archivio. In particolare, hanno generato grande soddisfazione i risultati portati dagli eventi di Pistoia Città del Natale, la manifestazione che nel mese di dicembre ha animato Pistoia con una serie di iniziative ad hoc proposte a famiglie e bambini. Nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale è stato l’assessore al commercio Gabriele Sgueglia a fare gli onori di casa: "Come amministrazione abbiamo riscontrato una maggiore dinamicità della città in un periodo intenso come quello delle festività natalizie. Siamo sicuri che questa prima edizione possa essere un punto di partenza e uno stimolo per migliorarci in vista della prossima edizione. Il nostro obiettivo è infatti dare vita ad un progetto pluriennale che rappresenti una risorsa costante per Pistoia".

Scendendo nei dettagli dei numeri, la manifestazione ha portato in città oltre 200mila visitatori, di cui uno su quattro proveniente da fuori regione. Statistiche importanti anche per quanto riguarda il sito ufficiale e i canali della manifestazione, entrambi andati oltre le aspettative iniziali.

"I numeri confermano la bontà del lavoro svolto – sottolinea Elena Mantovani di Jet’s, l’agenzia che ha curato l’organizzazione degli eventi. La Casa di Babbo Natale ha accolto più di 700 famiglie, mentre il numero dei singoli visitatori ha superato le 6mila unità, ben oltre l’obiettivo minimo dei 5mila che ci eravamo posti. Positivo anche l’impatto sui vari canali social, sia per quanto concerne le visite al sito ufficiale, circa 30mila, che per le impression ottenute sui profili Facebook e Instagram". Bilancio positivo anche secondo Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio: "I dati confermano come la "squadra" creatasi tra le varie parti abbia ottenuto un’importante vittoria. Per Pistoia, la quale non eccelle per flusso turistico, una simile visibilità non può che essere un toccasana. La nostra città deve avere ambizione e siamo sicuri che l’edizione 2023 sarà la spinta necessaria a creare qualcosa di ancora più grande".

Importante anche il contributo offerto dal Consorzio Turistico Città di Pistoia e dell’Associazione Culturale del centro storico, per cui sono intervenuti rispettivamente il presidente Paolo Cavicchio e Giulia Mochi: "Siamo fieri di aver preso parte al successo dell’iniziativa – dicono i due in coro – e speriamo che la manifestazione possa essere un trampolino di lancio per portare in città altri eventi di questo calibro".

Michele Flori