"La cima del Redentore a Quarrata: presentazione libro di Dunia Sardi"

Domani, venerdì 13 ottobre, alle 21, nei locali de La Pineta di Quarrata presentazione del libro "La cima del Redentore" (Mauro Pagliai editore 2022) dell’autrice aglianese Dunia Sardi. L’iniziativa è a cura del Centro culturale Sbarra-don Dario Flori, con patrocinio del Comune di Quarrata. Sarà presente l’autrice. Presenta il libro il critico letterario Massimiliano Barbini del Centro culturale Il Funaro di Pistoia, mentre l’attore quarratino Alessandro Rapezzi leggerà alcuni passi del testo. Questo romanzo di Dunia Sardi, dalla toccante nota autobiografica, tratta con intensa sensibilità i temi universali della vita e della morte, dell’amore e del dolore, il tutto espresso con una prosa poetica densa di significati e di emozioni che caratterizza la scrittrice aglianese. "La cima del Redentore", con prefazione di Sergio Staino, è un lavoro che si distingue dalle precedenti opere di Dunia che tengono viva la memoria del lontano passato del nostro territorio. In questo romanzo Sardi varca, per la prima volta nei suoi racconti, i confini della Toscana e il passato che narra è recente: ci parla di Castelluccio di Norcia, luogo da fiaba e voli di deltaplano, circondato dai monti Sibillini, e il tempo è quello del dopo terremoto del 2016 che lo ha ridotto in macerie. In questo scenario s’intrecciano le vite di Giulia e Camilla, due donne legate da una forte amicizia nonostante appartengano a generazioni diverse. Il dolore è il collante della loro relazione: Giulia ha una indelebile ferita fisica, Camilla un profondo trauma affettivo. Giulia ha reagito meglio perché ha il dono della scrittura. Condividendo la dolorosa memoria con la giovane amica cerca di restituirle la luce.

Piera Salvi